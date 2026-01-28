Assine
Oftalmologia moderna une saúde ocular e estética

Dr. Luis Felipe Brasil explica como cirurgia refrativa a laser, cirurgia de catarata com lentes intraoculares premium e cirurgia facorrefrativa podem promover a melhora da visão e independência dos óculos e, em paralelo, como procedimentos como a Blefaroplastia contribuem para uma melhora estética e funcional

DINO
28/01/2026 16:11

Woman, eyes and eyebrows makeup as closeup of beauty cosmetics or skincare dermatology, mascara or healthy. Female person, eyeshadow and wellness lashes or closed or self care, extension or treatment.
Woman, eyes and eyebrows makeup as closeup of beauty cosmetics or skincare dermatology, mascara or healthy. Female person, eyeshadow and wellness lashes or closed or self care, extension or treatment.

A evolução da medicina diagnóstica e cirúrgica elevou a estética do olhar a um novo patamar de relevância global. Prova disso, a blefaroplastia foi o procedimento estético mais realizado em 2024, superando a marca de 2,1 milhões de intervenções mundialmente, conforme dados repercutidos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, indicada tanto por motivos estéticos quanto funcionais. Em alguns casos, o excesso de pele nas pálpebras superiores pode comprometer o campo visual, causando cansaço ocular e até dor de cabeça. 

O Dr. Luis Felipe Brasil, médico oftalmologista no Espírito Santo, destaca que a união entre saúde ocular, cirurgia e estética pode transformar a qualidade de vida e o olhar dos pacientes através de outros procedimentos como cirurgia refrativa a laser, cirurgia de catarata com lentes intraoculares premium e cirurgia facorrefrativa.

“A oftalmologia evoluiu para um conceito mais amplo de cuidado visual, que integra saúde ocular, desempenho funcional e estética. Hoje, não tratamos apenas doenças, mas buscamos oferecer qualidade visual, conforto, segurança e bem-estar”, afirma.

Ele explica que procedimentos como as cirurgias refrativa e de catarata permitem que o paciente enxergue melhor e tenha mais autonomia visual. Enquanto isso, a Blefaroplastia é um procedimento que também atua para proporcionar uma aparência mais descansada do olhar, influenciando também na parte funcional da visão, impactando a autoestima e qualidade de vida.

“Para muitos pacientes, a cirurgia reparadora das pálpebras não apenas rejuvenesce o olhar, mas melhora a visão e o conforto visual. Quando bem indicada e realizada por um oftalmologista especializado, a blefaroplastia é um procedimento seguro, com alto índice de satisfação”, complementa o médico.

Em consonância, 73% dos estudos analisados indicaram uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes após o procedimento de blefaroplastia, incluindo autoestima e bem-estar emocional, conforme uma revisão publicada na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica e veiculada pela SBCP.

Segundo o Dr. Luis Felipe Brasil, que atende em Guarapari - ES e Vitoria - ES, os avanços tecnológicos foram determinantes para elevar o nível de segurança e previsibilidade de procedimentos refrativos, como a cirurgia a laser e a cirurgia de catarata/facorrefrativas: “Hoje, contamos com exames de altíssima precisão, como tomografia e topografia corneana avançadas, cálculo personalizado de lentes intraoculares e lasers de última geração”.

Na cirurgia refrativa, os lasers modernos permitem tratamentos individualizados, respeitando as características ópticas de cada olho. “Já na cirurgia de catarata e facorrefrativa, a combinação entre facoemulsificação de alta performance e lentes intraoculares garante resultados visuais superiores e recuperação rápida”, explica o oftalmologista.

De acordo com o especialista, a cirurgia refrativa é mais indicada a partir da estabilidade do grau, geralmente após os 18 anos. No entanto, a indicação não depende apenas da idade, mas de critérios clínicos rigorosos. “Avaliamos espessura e formato da córnea, estabilidade refracional, saúde ocular, expectativa do paciente e estilo de vida”, salienta.

O objetivo é indicar o procedimento apenas quando existe segurança, previsibilidade e benefício visual. “Quando falamos de cirurgia refrativa, a cirurgia de implante de lentes premium já é uma realidade presente no meu dia a dia. Pacientes com indicação correta, que dependem dos óculos tanto para longe quanto para perto, conseguem a liberdade dos óculos com segurança”, conta Dr. Luis Felipe Brasil.

Cirurgia de catarata ganha destaque como procedimento refrativo

O número de cirurgias de catarata dobrou no Brasil entre 2009 (302 mil) e 2019 (601 mil). A informação faz parte de um levantamento divulgado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia que considera o número de cirurgias de catarata realizadas no país por meio do Sistema Único de Saúde.

Hoje, a cirurgia de catarata é também um procedimento refrativo. As lentes intraoculares premium permitem corrigir catarata, miopia, hipermetropia, astigmatismo e, em muitos casos, a presbiopia. 

“Isso proporciona ao paciente maior independência dos óculos para longe e perto, com uma visão mais natural e funcional. A escolha da lente é altamente personalizada, levando em conta as necessidades visuais e o perfil de cada paciente”, explica o médico.

Acompanhamento oftalmológico é essencial

Em média, 19% da população brasileira têm algum tipo de deficiência visual, conforme indicativos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compartilhados pela Agência Brasil. Do total de indivíduos com algum problema de visão, mais de 6 milhões têm questões severas.

Para o Dr. Luis Felipe Brasil, o acompanhamento especializado é fundamental para manter os resultados de procedimentos a longo prazo, permitindo monitorar a saúde ocular, detectar precocemente qualquer alteração e orientar o paciente quanto aos cuidados contínuos.

“Cirurgias oftalmológicas bem-sucedidas exigem seguimento adequado, exames periódicos e uma relação de confiança entre médico e paciente”, ressalta. “A oftalmologia atual é pautada em personalização, tecnologia e segurança. Quando esses pilares são respeitados, os procedimentos oferecem resultados previsíveis, seguros e transformadores”, conclui o médico oftalmologista.

Para mais informações, basta acessar: https://drluisfelipebrasil.com.br/ 

