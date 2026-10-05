Cidades estão integrando IA aos serviços públicos sem um quadro comum para avaliar o grau de preparação, aponta estudo da Oxford Insights

As cidades estão integrando inteligência artificial aos serviços e operações públicas sem um quadro comum para medir ou comparar seu grau de preparação para fazê-lo de forma segura, eficaz e responsável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261005746557/pt/

Cover of Oxford Insights' latest report on City AI Readiness. (Graphic: AETOSWire)

Os índices globais existentes comparam países em termos de legislação, investimento e resultados de pesquisa, mas os esforços em IA que ocorrem no nível municipal – o nível de governo em que a tecnologia molda mais diretamente a vida cotidiana – não são sistematicamente capturados.

Para começar a preencher essa lacuna, os pesquisadores da Oxford Insights estudaram a preparação para a IA em seis cidades. Eles descobriram que todas compartilham das mesmas prioridades centrais — desde governança e financiamento até talentos e infraestrutura —, mas seguem caminhos distintos para alcançar tal preparação, influenciados tanto por condições estruturais quanto por escolhas estratégicas deliberadas.

As conclusões baseiam-se em um estudo detalhado sobre Abu Dhabi, onde os pesquisadores observaram que a preparação para a IA no nível municipal vem sendo ativamente construída, em vez de ficar apenas no planejamento.

A capital dos Emirados Árabes Unidos foi examinada em conjunto com outras cinco cidades internacionais: Seul, Londres, Montreal, Helsinki e Tallinn.

O relatório, publicado hoje, estabelece as bases para uma proposta de Índice de Preparação das Cidades para a IA. Ele oferece às prefeituras um ponto de referência comparável ao utilizado pelos governos nacionais desde 2017 e proporciona aos cidadãos e residentes uma visão mais clara do grau de preparação de suas cidades.

“É nas cidades que a maioria das pessoas interage com o governo, mas, até agora, não havia uma forma padronizada de avaliar o nível de preparação das cidades para a IA”, afirmou Richard Stirling, CEO da Oxford Insights. “Nossa estrutura oferecerá essas informações aos líderes municipais, e Abu Dhabi foi o local ideal para testá-la. A cidade reuniu todos os níveis da cadeia de IA, da computação e energia aos modelos e ao capital, chegando ao governo como usuário em larga escala. A aplicação da estrutura a outras cidades permite visualizar os diferentes caminhos que estão trilhando e os recursos nos quais cada uma delas se apoia.”

O relatório “City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape” (Preparação das cidades para a IA: uma análise aprofundada de Abu Dhabi e do panorama global) foi produzido em parceria com a Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial e a Universidade Khalifa.

O relatório constata que não há um modelo único de preparação para a IA e aponta áreas que demandam atenção constante à medida que sua implementação se expande, como requisitos de computação e energia, talentos, governança e resiliência.

Para compreender a preparação para a IA, os pesquisadores utilizaram uma estrutura de seis pilares e identificaram quatro arquétipos de cidades, que podem ajudar os líderes a avaliar pontos fortes, lacunas e prioridades para o desenvolvimento futuro.

São as “Cidades-Plataforma”, orientadas por infraestrutura; as “Cidades Cognitivas”, impulsionadas pela pesquisa; as “Cidades de Prestação de Serviços”, focadas em serviços; e as “Cidades Estratégicas”, nas quais a IA ocupa um lugar central no planejamento governamental e econômico.

Abu Dhabi foi identificada, juntamente com Seul, como uma Cidade Estratégica.

Em janeiro de 2025, a cidade lançou uma estratégia de três anos para se transformar no primeiro governo do mundo totalmente baseado em IA.

A TAMM, sua plataforma de serviços públicos impulsionada por IA agentiva e utilizada por 4,7 milhões de pessoas, agora resolve 96% das consultas de forma autônoma por meio da IA.

A Oxford Insights planeja testar o índice em 15 a 20 cidades.

Sobre a Oxford Insights

Desde 2017, a Oxford Insights elabora o Índice de Preparação Governamental para a IA — o primeiro índice global de IA voltado especificamente ao papel dos governos. Utilizado por países ao redor do mundo como referência, o Índice integra diversas estratégias nacionais de IA e orienta a formulação de políticas nos mais altos níveis. A Oxford Insights é uma empresa de pesquisa e consultoria especializada em preparação dos governos para a IA e transformação digital.

Notas aos editores

Título do relatório: City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape

Relatório completo disponível em: https://oxfordinsights.com/city-ai-readiness-ad/

Data de publicação: 6 de outubro de 2026

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005746557/pt/

Assessoria de imprensa:

Katie Haigh

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

katie.haigh@oxfordinsights.com