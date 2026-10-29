ISO 42001: o que muda na entrega de IA, segundo a Dataside

Publicada em dezembro de 2023, a ISO/IEC 42001 foi a primeira norma internacional para sistemas de gestão de inteligência artificial. Ela exige que a organização avalie riscos e impactos dos sistemas de IA que desenvolve ou usa, defina responsabilidades e mantenha controles ao longo de todo o ciclo de vida das soluções. A consultoria Dataside afirma que a certificação mudou a forma como seus projetos começam, não só como terminam.

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A Dataside reúne também as certificações ISO 27001, de segurança da informação, e ISO 9001, de gestão da qualidade. Para clientes de setores regulados, como finanças e saúde, a combinação pesa na escolha do fornecedor, já que departamentos de compliance passaram a pedir evidências de controles sobre os modelos de IA usados por terceiros.

O tema ganha peso com o avanço do debate sobre regulação de inteligência artificial no Brasil e no exterior.

Sobre a Dataside

A Dataside é uma consultoria brasileira de dados e inteligência artificial, com sede em São José dos Campos (SP). Fundada em 2011, reúne mais de 300 especialistas e atende empresas da indústria, varejo, finanças e saúde. É a primeira empresa brasileira com a especialização avançada em IA da Microsoft, uma das duas parceiras Databricks Select no país e líder em quadrantes do estudo ISG Provider Lens pelo segundo ano consecutivo. Possui as certificações ISO 42001, ISO 27001 e ISO 9001.

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