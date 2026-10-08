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LUTO

Juiz é encontrado morto dentro de carro em chamas

O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município

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Matheus Crobelatti* Agência Brasil
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Matheus Crobelatti* Agência Brasil
Repórter
08/10/2026 12:06

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Corpo de Gustavo de Castro Campos é encontrado carbonizado
Corpo de Gustavo de Castro Campos é encontrado carbonizado crédito: Instagram/Reprodução

O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu carro em chamas, na noite dessa quarta-feira (7/10), na zona rural de São João da Boa Vista (SP).

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As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.


A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.



Leia Mais






O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município.


A apuração será conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que já solicitou os exames periciais cabíveis, incluindo a perícia necroscópica.

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*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior


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