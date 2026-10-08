Assine
overlay
Início Nacional
ENCONTRADA

Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida

Jovem de 27 anos que desfilou na SPFW recebe atendimento médico na capital paulista

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2026 11:42 - atualizado em 08/10/2026 11:42

compartilhe

×
Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida
Dandara Couto, modelo profissional com trabalhos em passarelas e campanhas, foi localizada após desaparecer em São Paulo crédito: Redes sociais

A modelo Dandara Couto foi encontrada na noite de quarta-feira (7/10), em São Paulo, após passar dois dias desaparecida. A jovem estava sem contato desde a última segunda-feira (5/10), data em que ocorreu o desaparecimento na capital paulista. A localização foi confirmada publicamente por amigos e assessores por meio de publicações nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Dandara foi levada ao hospital logo após ser localizada. Ela passa bem e recebe atendimento médico.

O termo “Dandara Couto desaparecida” é um dos mais buscados do Google Brasil nesta quinta-feira (8/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 15 horas.

Dandara tem 27 anos e mora em São Paulo. No mercado brasileiro, a carreira da modelo é representada pela agência Mega Model. A empresa havia divulgado anteriormente uma nota oficial com pedido de ajuda para encontrar a jovem durante o período em que ela esteve desaparecida.

Leia Mais

No exterior, a profissional é representada pela agência Elite Model no Chile. O histórico de trabalhos de Dandara inclui participações nas passarelas da São Paulo Fashion Week (SPFW), além de diversas campanhas e projetos desenvolvidos no Brasil e em outros países.

Entre os trabalhos comerciais realizados, a modelo atuou para marcas de destaque, tais como Corona, Intimissimi e Garage Rio.

No Instagram, Dandara reúne uma comunidade com quase 30 mil seguidores. Na rede social, a jovem costuma compartilhar fotografias de suas viagens e registros visuais de seus trabalhos na moda.

Prática de defesa pessoal

Dandara também se dedica à prática de atividades físicas e treina Hapkido desde os 14 anos. A modalidade esportiva consiste em uma arte marcial sul-coreana voltada especificamente para técnicas de defesa pessoal.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em uma publicação na rede social Instagram dedicada exclusivamente ao esporte, a modelo detalhou o aprendizado adquirido com a disciplina: "no Hapkido, pratiquei a percepção para prever a resposta antes do movimento. Esperar o comando, observar o adversário e adaptar."

Tópicos relacionados:

brasil sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay