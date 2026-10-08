Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A modelo Dandara Couto foi encontrada na noite de quarta-feira (7/10), em São Paulo, após passar dois dias desaparecida. A jovem estava sem contato desde a última segunda-feira (5/10), data em que ocorreu o desaparecimento na capital paulista. A localização foi confirmada publicamente por amigos e assessores por meio de publicações nas redes sociais.

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Dandara foi levada ao hospital logo após ser localizada. Ela passa bem e recebe atendimento médico.

O termo “Dandara Couto desaparecida” é um dos mais buscados do Google Brasil nesta quinta-feira (8/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 15 horas.

Dandara tem 27 anos e mora em São Paulo. No mercado brasileiro, a carreira da modelo é representada pela agência Mega Model. A empresa havia divulgado anteriormente uma nota oficial com pedido de ajuda para encontrar a jovem durante o período em que ela esteve desaparecida.

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No exterior, a profissional é representada pela agência Elite Model no Chile. O histórico de trabalhos de Dandara inclui participações nas passarelas da São Paulo Fashion Week (SPFW), além de diversas campanhas e projetos desenvolvidos no Brasil e em outros países.

Entre os trabalhos comerciais realizados, a modelo atuou para marcas de destaque, tais como Corona, Intimissimi e Garage Rio.

No Instagram, Dandara reúne uma comunidade com quase 30 mil seguidores. Na rede social, a jovem costuma compartilhar fotografias de suas viagens e registros visuais de seus trabalhos na moda.

Prática de defesa pessoal

Dandara também se dedica à prática de atividades físicas e treina Hapkido desde os 14 anos. A modalidade esportiva consiste em uma arte marcial sul-coreana voltada especificamente para técnicas de defesa pessoal.

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Em uma publicação na rede social Instagram dedicada exclusivamente ao esporte, a modelo detalhou o aprendizado adquirido com a disciplina: "no Hapkido, pratiquei a percepção para prever a resposta antes do movimento. Esperar o comando, observar o adversário e adaptar."