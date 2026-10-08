Quem é Dandara Couto, modelo encontrada com vida após dois dias desaparecida
Jovem de 27 anos que desfilou na SPFW recebe atendimento médico na capital paulista
compartilhe
A modelo Dandara Couto foi encontrada na noite de quarta-feira (7/10), em São Paulo, após passar dois dias desaparecida. A jovem estava sem contato desde a última segunda-feira (5/10), data em que ocorreu o desaparecimento na capital paulista. A localização foi confirmada publicamente por amigos e assessores por meio de publicações nas redes sociais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Dandara foi levada ao hospital logo após ser localizada. Ela passa bem e recebe atendimento médico.
O termo “Dandara Couto desaparecida” é um dos mais buscados do Google Brasil nesta quinta-feira (8/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas últimas 15 horas.
Dandara tem 27 anos e mora em São Paulo. No mercado brasileiro, a carreira da modelo é representada pela agência Mega Model. A empresa havia divulgado anteriormente uma nota oficial com pedido de ajuda para encontrar a jovem durante o período em que ela esteve desaparecida.
Leia Mais
-
MG: jovem desaparecida encontrada morta às margens de lagoa em Divinópolis
-
MG: adolescente desaparecida há quase um mês é encontrada pela polícia
-
Casal desaparece em comunidade do Rio, conhecida por sequestros e sumiços
No exterior, a profissional é representada pela agência Elite Model no Chile. O histórico de trabalhos de Dandara inclui participações nas passarelas da São Paulo Fashion Week (SPFW), além de diversas campanhas e projetos desenvolvidos no Brasil e em outros países.
Entre os trabalhos comerciais realizados, a modelo atuou para marcas de destaque, tais como Corona, Intimissimi e Garage Rio.
No Instagram, Dandara reúne uma comunidade com quase 30 mil seguidores. Na rede social, a jovem costuma compartilhar fotografias de suas viagens e registros visuais de seus trabalhos na moda.
Prática de defesa pessoal
Dandara também se dedica à prática de atividades físicas e treina Hapkido desde os 14 anos. A modalidade esportiva consiste em uma arte marcial sul-coreana voltada especificamente para técnicas de defesa pessoal.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Em uma publicação na rede social Instagram dedicada exclusivamente ao esporte, a modelo detalhou o aprendizado adquirido com a disciplina: "no Hapkido, pratiquei a percepção para prever a resposta antes do movimento. Esperar o comando, observar o adversário e adaptar."