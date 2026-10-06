Morre Giane Alves, modelo descoberta em posto de gasolina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A modelo Giane Alves morreu aos 32 anos na última sexta-feira (2/10), em Condeúba (BA). Ela sofreu um infarto agudo do miocárdio após levar o filho mais novo, de 45 dias, para uma consulta de rotina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Giane chegou a receber atendimento médico imediato pela equipe de saúde do estabelecimento, mas morreu no local. A informação foi confirmada à CNN por Miguel Crispim, agente da modelo, que destacou que a mulher mantinha hábitos saudáveis, não consumia bebidas alcoólicas e havia passado por uma gestação tranquila e sem complicações prévias.

Giane deixa o marido e dois filhos.

A carreira como modelo começou após ser descoberta por um olheiro enquanto trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo. A partir de então, Giane recebeu convites de agências e participou de testes, ensaios e castings.

Leia Mais

Aos 21 anos, iniciou a trajetória internacional, consolidando a carreira no exterior. A modelo baiana trabalhou em Londres, Nova York, Milão, Alemanha e Portugal.

Entre seus trabalhos mais importantes estão desfiles na São Paulo Fashion Week e editoriais para revistas como Vogue Brasil, Vogue Itália, L'Officiel e Elle.

Nos últimos anos, Giane Alves havia retornado ao interior da Bahia para morar com a família. O funeral foi realizado no sábado (3/10), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia