Quem é Vitor Gadelha, modelo de 38 anos que contracena com Marisa Orth

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O nome de Vitor Gadelha, modelo e ator paraense de 38 anos, ganhou destaque ao ser anunciado como o protagonista do primeiro curta-metragem da plataforma de conteúdo adulto Amasso, ao lado da atriz Marisa Orth. O filme, que explora a sensualidade sem focar em cenas explícitas, tem estreia marcada para o próximo dia 30 de setembro e apresenta ao grande público um novo rosto da dramaturgia nacional.

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Quem é Vitor Gadelha?

Natural do Pará, Vitor Gadelha tem 38 anos e construiu uma carreira sólida como modelo fotográfico e comercial antes de se aprofundar na atuação. Sua trajetória inclui campanhas para grandes marcas e, na televisão, uma participação no programa de humor "A Praça é Nossa", do SBT. Nos últimos anos, Gadelha direcionou seu foco para a arte dramática, participando de cursos de interpretação para expandir suas habilidades. Seu perfil em redes sociais como o Instagram mostra um pouco de seus trabalhos, viagens e estilo de vida.

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O que é a plataforma Amasso?

A Amasso é uma nova plataforma brasileira de streaming focada em conteúdo adulto para maiores de 18 anos, com uma abordagem artística e sensual. O serviço foi criado com a proposta de oferecer filmes e séries que exploram a intimidade e o desejo de forma conceitual, sem recorrer a cenas de sexo explícito. O projeto se diferencia ao investir em produções com roteiros elaborados, direção de fotografia cuidadosa e a participação de nomes conhecidos do público.

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Como é o filme com Marisa Orth?

O primeiro curta-metragem da plataforma Amasso, dirigido por Gringo Cardia com codireção da atriz e cineasta Bárbara Paz, coloca Marisa Orth e Vitor Gadelha como um par que explora a conexão e a sensualidade. Filmada em preto e branco, a produção de aproximadamente 10 minutos foca na tensão e na química entre os protagonistas, com um roteiro que valoriza o jogo de sedução. A estreia está agendada para 30 de setembro, às 20h, e o acesso será em formato pay-per-view ao custo de R$ 33, sem necessidade de assinatura.