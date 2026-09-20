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Marisa Orth revela detalhes de filme em plataforma de conteúdo adulto

Produção sensual foi dirigida por Gringo Cardia e Bárbara Paz e vai marcar a estreia do streaming Amasso

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Folhapress - Notícias
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Repórter
20/09/2026 10:54

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Mulher e homem, só de roupas íntimas, numa cena de amor. A foto é preto e branco e mostra os atores Marisa Orth e Vitor Gadelha
Marisa Orth e Vitor Gadelha em cena do filme 'A praça é nossa', produção sensual voltada para público adulto crédito: Reprodução

Aos 63 anos, Marisa Orth protagoniza o primeiro filme da plataforma Amasso, produção que tem direção de Gringo Cardia e codireção de Bárbara Paz. O projeto ainda não foi disponibilizado na íntegra, mas já ganhou uma prévia em vídeo.

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Marisa comentou sobre o trabalho no sábado (19/9), enquanto está em Lisboa, em Portugal, onde também cumpre uma agenda profissional.



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A atriz se prepara para estrear uma peça escrita e protagonizada por Miguel Falabella e aproveitou as redes sociais para contar aos seguidores algumas novidades sobre os projetos que estão em andamento.




Ao falar sobre o filme sensual, ela fez questão de destacar o cuidado empregado na realização. "Filme caprichadérrimo, fui convidada para ser a primeira desse portal sensual, vamos dizer assim, direção do Gringo Cardia", afirmou.




A atriz também adiantou que o público ainda precisará esperar alguns dias para conferir a produção completa. Por enquanto, apenas o trailer está disponível. O lançamento do filme inteiro está previsto para o dia 30.




Marisa resumiu o processo de gravação de maneira bem-humorada ao comentar o resultado. "Tá lindo? Deu trabalho, tá bonito, é isso, explicando", disse.




O trabalho reúne Marisa e Vitor Gadelha como protagonistas e parte de uma proposta de sensualidade. Ela também afirma que a produção aposta em cenas de insinuação e deixa parte da narrativa aberta à imaginação de quem assiste.

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Com cerca de dez minutos de duração, o filme acompanha o encontro entre os personagens interpretados pelos dois atores e a noite que passam juntos. A proposta, segundo a descrição do projeto, é justamente trabalhar com aquilo que é sugerido, sem entregar completamente ao público o que acontece entre os personagens.


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