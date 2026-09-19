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Filme 'Minha melhor amiga' bate 3 milhões de espectadores e entra no top 10

Comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli foi o maior lançamento da história do cinema nacional

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Repórter
19/09/2026 14:49

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Duas mulheres, uma morena e outra loira, ambas de óculos escuros, fazem uma pose para uma selfie. São Mônica Martelli e Ingrid Guimarães no filme 'Minha melhor amiga'
Mônica Martelli e Ingrid Guimarães em cena do filme 'Minha melhor amiga' crédito: Paris Filmes/Divulgação

"Minha melhor amiga" alcançou três milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, divulgou a Ancine, a Agência Nacional do Cinema. A comédia de Susana Garcia, protagonizada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, também se tornou o décimo filme mais visto no Brasil este ano, entrando para o top 10, que segue liderado pelo último "Homem-Aranha".

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O filme, que acompanha a viagem de duas amigas pela Europa, foi lançado há menos de três semanas, em 3 de setembro. Na estreia, conquistou o título de maior lançamento do audiovisual brasileiro, ocupando 1.531 salas de 773 cinemas em 436 cidades. 




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Na trama, a vida de Júlia (Mônica Martelli), jornalista divorciada, e Clara (Ingrid Guimarães), corretora imobiliária em crise no casamento, muda quando elas decidem visitar as filhas adolescentes Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que foram fazer intercâmbio em Portugal. Daí em diante, o público tem motivos de sobra para boas gargalhadas.



Veja os 10 filmes mais vistos no Brasil em 2026, até o momento:



"Homem Aranha: Um Novo Dia", 18,3 milhões de pessoas


 "Toy Story 5", 8,4 milhões de pessoas


 "Michael", 7,5 milhões de pessoas


 "O diabo Veste Prada 2', 7 milhões de pessoas


 "A odisseia", 5,3 milhões de pessoas


 "A empregada", 4,6 milhões de pessoas


 "Super Mario Galaxy: O Filme", 4,4 milhões de pessoas


 "Avatar: Fogo e cinzas", 3,5 milhões de pessoas


"Zootopia 2", 3,5 milhões de pessoas

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'Minha melhor amiga", 3,1 milhões de pessoas


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