Filme mineiro vence Festival de Brasília

crédito: Janine Moraes/Divulgaão. Filme Se eu fosse vivo...vivia, de Andre Novais Oliveira. Na foto, Conceicao Evaristo (Jacira) e Norberto Novais Oliveira (Gilberto).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (19/9), o filme "Se eu fosse vivo... vivia", do diretor mineiro André Novais Oliveira, venceu o Troféu Candango de melhor longa-metragem pelo júri oficial na 59ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Já o prêmio de melhor curta ficou com "Cana", de Daniel Rone e Guilherme Xavier Ribeiro.

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É o segundo Candango de melhor filme para Novais Oliveira, que já havia vencido com "Temporada" em 2018. Além do prêmio principal, o longa, que tem a estreia da linguísta e escritora Conceição Evaristo como atriz, levou os troféus de melhor roteiro e melhor figurino.

"Se eu fosse vivo... vivia" acompanha Gilberto e Jacira, um casal de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao longo de cinco décadas. Na juventude, eles são interpretados por Jean Paulo Campos e Tainá Evaristo – sobrinha da escritora. Já idosos, ganham os rostos de Norberto Novais Oliveira, pai do diretor e presença recorrente em seus filmes, e Conceição.

A fase jovem do casal é interpretada por Filmes de plástico/Divulgação

A aparente simplicidade da premissa, no entanto, engana. O filme começa próximo do registro cotidiano e familiar pelo qual Novais ficou conhecido, mas aos poucos se desloca para o realismo fantástico e chega à ficção científica.

Outras premiações



"Pequenas tragédias", de Daniel Nolasco, foi o grande vencedor técnico da noite entre os longas, com cinco prêmios: melhor direção, melhor montagem, melhor trilha sonora, melhor ator (Guilherme Théo) e melhor atriz coadjuvante (Aivan, dividido com Olivia Torres, de "Privadas de suas vidas").

O júri popular elegeu como melhor longa "Tudo é tempo", documentário de Marcos Guttmann, que também recebeu o Prêmio Especial do Júri e o Troféu Saruê, do jornal Correio Braziliense, além de R$ 30 mil concedidos pela Petrobras.



Na Mostra Brasília, "Onde moram os irmãos", de Marisa Mendonça, venceu como melhor longa tanto pelo júri oficial quanto pelo júri popular. Entre os curtas da mostra, "Dora", de Murilo Abreu, levou o Candango pelo júri oficial; "Hacker Leonilia" foi o escolhido pelo público.

A 59ª edição reuniu 34.810 pessoas em nove dias de programação e recebeu quase 2 mil inscrições – recorde do festival. Os vencedores das mostras Brasília, Nacional e Caleidoscópio serão reprisados no Cine Brasília neste domingo (21/9) e segunda-feira (22/9), com entrada franca.

Filme exibido surgiu de proposta em banheiro de bar

O último filme a ser exibido pela competição, na noite de sexta-feira (18/9), "Sabes de mim, agora esqueça", nasceu de uma "proposta de emprego" que a diretora Denise Vieira recebeu no banheiro de um bar em Ceilândia.

Uma mulher a abordou e perguntou se ela não queria ocupar o ponto que deixaria como profissional do sexo. "A gente ficou conversando e eu falei: 'Você está me fazendo uma proposta de trabalho?'", contou Vieira no debate na manhã deste sábado. O episódio se juntou a uma ideia que ela já tinha, de fazer um filme sobre uma personagem com premonições.

Ambientado numa Ceilândia do futuro, o longa acompanha Rúbia (Pietra Sousa), que chega à Toca, um cabaré clandestino comandado por Margô (Cida Souza). Ali, mulheres que vivem do sexo se protegem dos Lanternas, agentes de um regime que as persegue. O filme mistura distopia e fantasia a elementos como longevidade, premonições e apagamento da memória.

Vieira também pesquisou imagens das profissionais do sexo que trabalhavam nas proximidades dos trilhos durante a construção de Brasília. A preparação do elenco e a própria elaboração do filme avançaram juntas. Parte das ideias foi experimentada anteriormente num curta, também fotografado por Vitor, no qual Vieira trabalhou com Sousa e Souza.

"Eu quero filmar o sexo. Eu quero me ver nesse lugar", disse a diretora sobre uma das premissas do projeto. Com a entrada das demais atrizes, passaram a ser realizados encontros semanais, com câmera, para construir as personagens e imaginar coletivamente o funcionamento do cabaré.

O processo continuou durante as filmagens. Havia um roteiro, mas ele permanecia aberto a alterações. Antes de cada cena, Vieira e a equipe trabalhavam com o elenco sobre o que aconteceria diante da câmera enquanto os departamentos de fotografia e arte preparavam o set.

"Sabes de mim, agora esqueça" é o primeiro longa dirigido por Vieira, que trabalhou na direção de arte de filmes como "Branco sai, preto fica" e "Mato seco em chamas". O filme estreou neste ano na Mostra de Tiradentes e depois recebeu o prêmio da competição de primeiros filmes do FIDMarseille, na França.

Veja a seguir a lista completa de vencedores do 59º Festival de Brasília

Mostra Competitiva Nacional – Troféu Candango

Longa-metragem

Melhor Longa – Júri Oficial: "Se eu fosse vivo... vivia" – André Novais Oliveira (MG)

Melhor Longa – Júri Popular: "Tudo é tempo" – Marcos Guttmann (RJ)

Melhor Direção: Daniel Nolasco (GO), por "Pequenas tragédias"

Melhor Roteiro: André Novais Oliveira, por "Se eu fosse vivo... vivia"

Melhor Atriz: Martha Nowill, por "Privadas de suas vidas"

Melhor Ator: Guilherme Théo, por "Pequenas tragédias"

Melhor Atriz Coadjuvante: Aivan, por "Pequenas tragédias", e Olivia Torres, por "Privadas de suas vidas"

Melhor Ator Coadjuvante: Lucas Leto, por "Todo o sentimento" (BA)

Melhor Fotografia: Victor de Melo, por "Sabes de mim, agora esqueça"

Melhor Direção de Arte: Juliana Lobo, por "Privadas de suas vidas"

Melhor Figurino: Diana Moreira, por "Se eu fosse vivo... vivia"

Melhor Trilha Sonora: Daniel Nolasco, por "Pequenas tragédias"

Melhor Edição de Som: Lucas Coelho, por "Sabes de mim, agora esqueça"

Melhor Montagem: Luciano Carneiro, por "Pequenas tragédias"

Curta-metragem

Melhor Curta – Júri Oficial: "Cana" – Daniel Rone e Guilherme Xavier Ribeiro (SP)

Melhor Curta – Júri Popular: "Lagoa do abandono" – Diego Maia (CE)

Melhor Direção: Catapreta, por "Fundura"

Melhor Roteiro: Nicolau, por "Gastronomia do olho"

Melhor Atriz: Leviathan, por "Futuro decadance"

Melhor Ator: Gerin Black, por "Cana"

Melhor Fotografia: Gabriel Lucena, por "Gastronomia do olho"

Melhor Direção de Arte: Catapreta, por "Fundura"

Melhor Figurino: Leviathan, por "Futuro decadance"

Melhor Trilha Sonora: Daniel Rone e Guilherme Xavier, por "Cana"

Melhor Edição de Som: Daniel Nunes, por "Fundura"

Melhor Montagem: Leviathan, por "Futuro decadance"

Mostra Brasília – 29º Troféu Câmara Legislativa do DF

Melhor Longa – Júri Oficial e Júri Popular: "Onde moram os irmãos" – Marisa Mendonça

Melhor Curta – Júri Oficial: "Dora" – Murilo Abreu

Melhor Curta – Júri Popular: "Hacker Leonilia"

Melhor Direção: Rafael Lobo, por "Mapas"

Melhor Roteiro: Talita Carvalho, por "Madre"

Melhor Atriz: Micheli Santini, por "Dora"

Melhor Ator: Lupe Leal, por "Impostor"

Melhor Fotografia: Petrônio Neto e Nicolau, por "Ar-dor"

Melhor Direção de Arte: Lucas Gehre e Nadine Diel, por "Mapas"

Melhor Trilha Sonora: João Tomé, por "Nem todos sabem"

Melhor Edição de Som: Bernardo Paixão, por "Ar-dor"

Melhor Montagem: Arthur Gonzaga, por "A arte perdida da lombada"

Mostra Caleidoscópio

Prêmio Fipresci: "Os fantasmas gentis" – Caetano Gotardo

Prêmio Jean-Claude Bernardet (Júri Jovem UnB): "Mulheres do bando" – Thamires Vieira

Prêmios Especiais

Prêmio Especial do Júri e Troféu Saruê: "Tudo é tempo" – Marcos Guttmann

Prêmio Abraccine – Melhor Longa: "Pequenas tragédias" – Daniel Nolasco

Prêmio Abraccine – Melhor Curta: "Cana" – Daniel Rone e Guilherme Xavier Ribeiro

Prêmio Zózimo Bulbul – Melhor Longa: "Ana, en ´passant" – Fernanda Salgado (MG)

Prêmio Zózimo Bulbul – Melhor Curta: "Mariposa" – Alexandre Américo e Pedro Vitor (RN)

Prêmio Codipir – Melhor Filme de Temática Afirmativa: "Tiró e a onça" – Wera Poty

Prêmio Marco Antônio Guimarães: "Fernando Coni Campos: cada um vive como sonha" – Luis Abramo e Pedro Rossi

Prêmio Canal Brasil: "Cana" – Daniel Rone e Guilherme Xavier

Menção Honrosa – Longa: Conceição Evaristo e Norberto Novais Oliveira, por "Se eu fosse vivo... vivia"

Menção Honrosa – Curta: "Mariposa"

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