"Vicentina pede desculpas" é escolhido para tentar vaga no Goya

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Vicentina Pede Desculpas", de Gabriel Martins, foi escolhido para tentar uma vaga no Goya, premiação espanhola de cinema. A Academia Brasileira de Cinema anunciou a decisão nesta quinta (17/9).

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Na quarta-feira (16/9), a entidade comunicou que "Feito Pipa" disputaria uma vaga no Oscar. Assim, a instituição repete o que fez no ano passado, quando levou "O agente secreto" à premiação americana, e outro filme, "Manas", ao prêmio da Espanha.

Gabriel Martins é um dos fundadores da produtora mineira Filmes de Plástico, conhecido por "Marte Um", que foi o escolhido para tentar uma vaga no Oscar de 2023.

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À época, ele não conseguiu. O novo longa conta a história de Vicentina, uma professora aposentada de 75 anos, que procura as famílias de vítimas de um acidente para pedir desculpas. O motorista era filho dela.

