Novo filme de Gabriel Martins faz sua estreia mundial em Toronto

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Cotado para ser o representante do Brasil no Oscar 2027, o filme "Vicentina pede desculpas", de Gabriel Martins, fez sua estreia mundial na noite desse sábado (12/9), na 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, com elenco e equipe reunidos na cidade canadense.

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Fruto da parceria entre a Filmes de Plástico, produtora da qual Gabriel é um dos fundadores, com a Netflix, o longa protagonizado por Rejane Faria foi recebido com carinho e entusiasmo pelo público, em uma sessão marcada também pela emoção de seus realizadores.

A noite teve um significado especial para a equipe e os atores do filme, que participaram do festival pela primeira vez e celebraram juntos sua chegada a um dos principais palcos do cinema internacional.

Reunidos em Toronto, Gabriel e seus parceiros na Filmes de Plástico - Thiago Macêdo Correia, André Novais Oliveira e Maurílio Martins -, que construíram ao longo dos anos uma relação que vai além do trabalho e se reconhecem como uma família, viveram a estreia em um clima de alegria, orgulho e emoção compartilhada.

Após a sessão, Rejane e o diretor Gabriel Martins participaram de um bate-papo com o público, no qual falaram sobre o processo de realização do filme, a experiência de apresentá-lo pela primeira vez no festival e a expectativa para o lançamento.

"Esse é um projeto que está há mais de 10 anos em desenvolvimento, então esse é um grande momento para nós. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe que fez parte desse projeto e expressar minha emoção com essa recepção tão bonita. Essa é a realização de um sonho para todos nós", declarou Gabriel Martins.

"Estou muito feliz com a recepção e por finalmente podermos compartilhar essa história com o público", afirmou Rejane Faria. "Vicentina é uma personagem muito importante para mim, me entreguei a esse projeto de corpo e alma. Vê-la pela primeira vez na tela, junto ao grande público, é muito especial", acrescentou.

Membros do elenco, como Maíra Azevedo, Renato Novaes e Giovanna Heliodoro, também compareceram à sessão e marcaram presença no tapete vermelho.

Toronto

Na 51ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, o longa integra a seleção da mostra competitiva que destaca e celebra obras do cinema contemporâneo e concede ao ganhador a qualificação para a disputa na categoria de Melhor Filme Internacional na 99ª edição do Oscar.

"Vicentina pede desculpas" já está entre os seis títulos pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país. O anúncio do vencedor da mostra competitiva de Toronto acontece no próximo dia 20 de setembro, data de encerramento do Festival.

O filme integra ainda a seleção oficial do 74º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, será exibido no AFI Latin American Film Festival e no Cinelatino Minneapolis Film Festival e terá sua estreia nacional na mostra competitiva da 28ª edição do Festival do Rio, que acontece entre os dias 1 e 11 de outubro.

"Vicentina pede desculpas" foi filmado em Belo Horizonte. O enredo acompanha uma mulher cujo filho, motorista de um ônibus que despenca de um viaduto, matando quase todos que estavam dentro – inclusive ele próprio –, é suspeito de ter causado o acidente propositalmente, em uma ação suicida.

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Ela decide fazer um périplo em busca das famílias afetadas para, como indica o título, se desculpar. O longa estreia no circuito comercial de salas de cinema no Brasil em 5 de novembro e chega à Netflix em 20 de novembro.