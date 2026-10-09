Inhame: alimento nutritivo ganha destaque em pesquisas sobre o câncer

O inhame é cultivado principalmente em regiões tropicais e subtropicais, onde encontra temperaturas elevadas e boa disponibilidade de água. No Brasil, seu cultivo é tradicional no Nordeste, especialmente em Pernambuco, Paraíba e Bahia. Também existem plantações em outras regiões do país, sobretudo em áreas de clima quente e úmido. Foto: Imagem gerada por i.a