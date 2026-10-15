A epidemia do cansaço: por que estamos exaustos?

Uma sensação que parece atravessar diferentes gerações e profissões: o cansaço constante. Muitas pessoas estão relatando que já acordam cansadas, enfrentando o dia com dificuldade de concentração e terminando a jornada com a sensação que a mente está completamente esgotada. A pergunta inevitável é: por que estamos tão cansados?

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Do ponto de vista da neurociência, o cérebro humano nunca foi exposto a um volume tão intenso de estímulos quanto o observado nas últimas décadas. A verdade é que as informações chegam continuamente por mensagens, redes sociais, notícias, e-mails e demandas profissionais, sendo que, muitas vezes, ultrapassam os limites do horário de trabalho. O cérebro precisa processar tudo isso.

O excesso de estímulos causa o que os pesquisadores chamam de sobrecarga cognitiva. As regiões do cérebro responsáveis pela atenção, tomada de decisões e planejamento — especialmente o córtex pré-frontal — passam a trabalhar de forma quase ininterrupta. Quando esse esforço mental se prolonga por muito tempo, surge a chamada fadiga cognitiva.

Trata-se de um tipo de cansaço que não se manifesta apenas como falta de energia física. A condição aparece como dificuldade de concentração, irritabilidade, sensação de mente pesada e queda na capacidade de tomar decisões. Outro fator importante é a diminuição dos momentos de descanso real.

Mesmo quando não estamos trabalhando formalmente, ainda assim, permanecemos conectados a dispositivos digitais. O cérebro continua recebendo estímulos, respondendo mensagens ou consumindo informações. A situação reduz a oportunidade de entrar em estados mentais de recuperação, fundamentais para o equilíbrio psicológico. Além disso, o sono — um dos principais mecanismos de restauração do cérebro — também fica comprometido.

A exposição noturna às telas, o estresse constante e a irregularidade dos horários de descanso interferem na qualidade do sono profundo, fase essencial para a recuperação das funções cognitivas e emocionais. É importante entender que sem o sono restaurador, o cérebro inicia o dia já em desvantagem.

Outro elemento colaborador dessa sensação coletiva está na exaustão com o ritmo acelerado da vida contemporânea. A cultura da produtividade constante faz com que muitas pessoas sintam que precisam estar sempre disponíveis, eficientes e atualizadas.

Entretanto, o cérebro não funciona como uma máquina programada para operar sem pausas. Ele requer intervalos; momentos de silêncio; atividades físicas; contato com a natureza e convivência social presencial para restaurar o equilíbrio do sistema nervoso e reduzir os níveis de estresse acumulados.

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A sensação de cansaço generalizado também é um sinal importante. O sinal indica que a forma como estamos organizando o tempo, o trabalho e a vida cotidiana precisa ser repensada. Afinal, em uma sociedade valorizadora da velocidade e da produtividade, se faz necessário lembrar de algo essencial: o cérebro humano não foi feito para correr o tempo todo. Deve-se compreender que descansar não é perder tempo. É justamente o que permite continuar caminhando.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.