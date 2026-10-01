A sociedade da dopamina: Estamos viciados em prazer rápido?

O cotidiano é marcado pela constante busca por estímulos rápidos. Um toque no celular exibe novas mensagens, vídeos curtos apresentam entretenimento imediato, compras são feitas em poucos segundos e a informação chega em fluxo contínuo. Nunca foi tão fácil obter pequenas doses de prazer instantâneo.

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Entretanto, a neurociência alerta para um fenômeno preocupante entre pesquisadores: a sociedade contemporânea pode estar desenvolvendo uma relação cada vez mais dependente de recompensas rápidas. No centro dessa discussão está um neurotransmissor chamado dopamina.

A dopamina é frequentemente conhecida como a “molécula do prazer”, embora seu papel seja mais complexo. Ela participa do sistema de recompensa do cérebro, ajudando a regular motivação, expectativa e aprendizado. Quando se realiza algo que o cérebro interpreta como positivo — comer, alcançar um objetivo ou receber reconhecimento social — ocorre a liberação de dopamina. O mecanismo evolutivo tem uma função importante: incentivar comportamentos favoráveis à sobrevivência e ao bem-estar.

O problema surge quando o cérebro passa a receber estímulos de recompensa em ritmo constante. Os aplicativos, redes sociais, jogos digitais e diversas plataformas foram projetados para proporcionar estímulos rápidos e frequentes. Cada curtida, notificação ou nova informação funciona como um pequeno reforço de recompensa, ativando os circuitos dopaminérgicos.

Com o tempo, o cérebro começa a se acostumar com esse padrão. As atividades que exigem esforço prolongado — como leitura profunda, estudo, desenvolvimento de habilidades ou projetos de longo prazo — parecem menos estimulantes, se comparadas às recompensas imediatas, oferecidas pelo ambiente digital. A condição é descrita por alguns pesquisadores como fadiga motivacional.

O cérebro, habituado a estímulos rápidos, passa a ter mais dificuldade em sustentar atenção e motivação em tarefas que demandam tempo e paciência. Além disso, a busca constante por recompensas rápidas contribui para uma sensação paradoxal: quanto mais estímulos consumimos, mais difícil se torna sentir satisfação duradoura.

A dopamina funciona, em grande parte, como um sistema de expectativa, não apenas de prazer. O cérebro passa a antecipar a próxima recompensa, mantendo o indivíduo em um ciclo contínuo de busca por novos estímulos.

Muitas pessoas relatam dificuldade em se desconectar do celular, interromper o uso das redes sociais ou permanecer por longos períodos em atividades sem estímulos digitais. É importante lembrar que a dopamina não é inimiga da saúde mental. Ela também está presente em experiências profundamente positivas: aprendizado, relações humanas, conquistas pessoais, criatividade e realização de projetos significativos.

A diferença está no tipo de recompensa que se cultiva. As recompensas rápidas oferecem prazer momentâneo. As recompensas construídas ao longo do tempo tendem a produzir satisfação mais profunda e duradoura.

O grande desafio da sociedade está em encontrar um equilíbrio entre esses dois mundos. Afinal, em uma cultura cada vez mais orientada pela velocidade e gratificação imediata, preservar a capacidade de esperar, construir e aprofundar experiências é uma das habilidades mais valiosas para a saúde mental.

A verdade é que o cérebro não foi feito apenas para buscar prazer rápido. Ele também precisa encontrar sentido nas experiências que levam tempo para florescer.

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*** Profa. Dra. Ângela Mathylde Soares, PhD em Saúde Mental e Neurociências Cognitivas

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.