Nada grudou em Flávio porque a crise no STF grudou em Lula

Rachadinhas, financiamento de mansão pelo BRB, envolvimento com milícias, áudio cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, segredos revelados por ex-sócio: por que nada disso grudou em Flávio Bolsonaro no primeiro turno da campanha presidencial?

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Bolsonaristas e petistas têm, em Brasília, uma resposta para essa pergunta: o STF.

“A crise no STF foi maior do que qualquer escândalo que pudesse ser associado ao Flávio. E o eleitor percebeu Lula como o mais beneficiado com essa crise. Na urna, quis dar o troco”, disse um ex-ministro petista.

Desde o resultado das urnas, a coluna ouviu de mais de uma liderança política um raciocínio semelhante:

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“O STF deu o mandato a Lula em 2022. E vai tirar dele em 2026. Eles não entenderam que proteger Alexandre de Moraes foi um soco no estômago e um tapa na cara do Brasil.”