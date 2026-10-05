Nada grudou em Flávio porque a crise no STF grudou em Lula
Na leitura de lideranças ouvidas pela coluna, a situação no Supremo engoliu toda e qualquer denúncia contra o candidato do PL
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Rachadinhas, financiamento de mansão pelo BRB, envolvimento com milícias, áudio cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, segredos revelados por ex-sócio: por que nada disso grudou em Flávio Bolsonaro no primeiro turno da campanha presidencial?
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Bolsonaristas e petistas têm, em Brasília, uma resposta para essa pergunta: o STF.
“A crise no STF foi maior do que qualquer escândalo que pudesse ser associado ao Flávio. E o eleitor percebeu Lula como o mais beneficiado com essa crise. Na urna, quis dar o troco”, disse um ex-ministro petista.
Desde o resultado das urnas, a coluna ouviu de mais de uma liderança política um raciocínio semelhante:
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“O STF deu o mandato a Lula em 2022. E vai tirar dele em 2026. Eles não entenderam que proteger Alexandre de Moraes foi um soco no estômago e um tapa na cara do Brasil.”