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DESPEDIDA

Tati Machado se despede do Saia Justa e emociona ao falar de gravidez: "Feliz e com medo"

À espera de Rafael, a apresentadora abre o coração sobre os desafios da maternidade e recebe homenagem emocionante das colegas de programa

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
29/10/2026 17:02 - atualizado em 29/10/2026 17:10

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Tati Machado se despede do Saia Justa e emociona ao falar de gravidez:
Tati relatou que a gestação atual transformou profundamente a percepção que tem de si mesma crédito: Tupi

A apresentadora Tati Machado se despediu do programa "Saia Justa", exibido pelo GNT nesta quarta-feira (28/10), em uma participação marcada pela emoção. À espera de Rafael, em sua 27ª semana de gestação, a comunicadora compartilhou as incertezas e os anseios que cercam esse momento especial.

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A vivência atual acontece após a comunicadora enfrentar a perda de seu primeiro filho, Rael, registrada na 33ª semana de gravidez, em maio de 2025.

Sentimentos com a proximidade do parto

Tati relatou que a gestação atual transformou profundamente a percepção que tem de si mesma. Embora celebre a nova fase, a apresentadora admitiu abertamente que o receio ainda se faz presente conforme o nascimento se aproxima.

Ela fez questão de destacar que a sensação de alívio e plenitude só chegará quando estiver com Rafael nos braços.

Motivos do receio ao anunciar a gestação

A jornalista explicou que a exposição pública gerou muitas dúvidas sobre o momento certo de revelar a notícia. A preferência inicial era tornar o fato público somente após o parto.

Apesar desse plano, ela optou por dividir a vivência com os espectadores por considerar muito relevante falar abertamente sobre o tema.

Ao relembrar o luto por Rael, Tati mencionou a intensidade de acompanhar o desenvolvimento de Rafael sem deixar de projetar a presença do filho que partiu. Ela comentou que o menino teria pouco mais de um ano e meio atualmente e que ainda o enxerga crescendo em seus pensamentos.

Emocionada, ela desabafou sobre o sentimento: "Vivi um mundo de expectativas e senti a maternidade, mesmo sem tê-la".

Homenagens na despedida do programa

O encerramento da passagem de Tati pelo "Saia Justa" reuniu homenagens carinhosas das colegas e de participantes da edição:


    • Bela Gil



    • Eliana



    • Erika Januza



    • Juliette



    • Christian Dunker, psicanalista e convidado da edição


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O grupo fez questão de enaltecer virtudes da apresentadora: a delicadeza no trato com os colegas de estúdio e a coragem demonstrada durante todo o período.

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