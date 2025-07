Tati Machado fala pela primeira vez sobre a perda do filho e revela detalhes comoventes

Tati Machado falou abertamente, pela primeira vez, sobre um dos momentos mais dolorosos de sua vida: a perda do filho Rael, em maio deste ano, na 33ª semana de gestação. Em entrevista ao Fantástico neste domingo (27), ela e o marido, Bruno, relembraram o susto, o impacto da notícia e o início do processo de luto.

Segundo Tati, ela havia viajado ao Rio de Janeiro para o chá de bebê de Rael. Ao retornar para São Paulo, notou algo incomum: a ausência dos movimentos do bebê, que até então era muito ativo. “Ele estava numa fase de muita movimentação. Quando senti a ausência, fiquei alerta”, contou.

O que levou à busca por ajuda médica?

No dia seguinte, mesmo depois de ouvir uma batida com um aparelho caseiro, a apresentadora foi trabalhar normalmente. Mas, ao ver a notícia de que o casal Micheli Machado e Robson Nunes também havia perdido o bebê no oitavo mês, decidiu ir à emergência.

A médica, então, deu a notícia que mudou tudo. “O coração tinha parado”, disse Tati, emocionada. “Eu olhei pro Bruno, segurei na mão dele e falei: ‘A vida trouxe isso pra gente. E a gente vai ter que encarar juntos’.”

Como foi o parto de Rael?

Mesmo diante da dor, Tati fez questão de descrever o nascimento do filho com ternura. Após o diagnóstico, foi iniciada a indução do parto. “O parto do Rael foi lindo. Tinha tristeza, mas também muito amor”, disse.

Rael nasceu no dia 13 de maio, às 8h45. “Foi quando o conhecemos e também nos despedimos”, contou Bruno, emocionado.

O que causou a morte do bebê?

Tati explicou que a causa exata da morte não foi descoberta. A família realizou autópsia e exames genéticos, mas os resultados não indicaram nenhuma anomalia. “Não há explicação. Nada da medicina respondeu o que aconteceu”, lamentou.

A jornalista Renata Capucci, que também perdeu um bebê na 33ª semana, participou da entrevista e destacou o quão duro é sair da maternidade sem o filho: “Você passa por portas enfeitadas, ouve choros de recém-nascidos… É uma dor dilacerante”. Tati concordou, com os olhos marejados: “É uma dor que marca a alma”.

Tati foi sincera ao falar sobre os sentimentos que surgem com o luto: “Tem amor, tem saudade, tem raiva… Mas a culpa é a mais difícil. Eu sinto que falhei. Que não consegui proteger meu filho”. O casal tem feito terapia juntos e encontra forças um no outro para continuar.

Pensam em tentar novamente?

Sobre o futuro, Tati admite que ainda não se sente pronta para uma nova gestação. “Hoje, a resposta é não. Ainda não consigo. Mas eu não desisti”, afirmou.

Tati Machado : Reprodução Instagram Instagram Tati Machado : Reprodução Instagram

Bruno e Tati alimentam o desejo de formar uma família e reconhecem que nada substituirá Rael. “Mas existe amor, e existe vontade. E isso também é uma forma de honrar tudo o que vivemos com nosso filho”, concluiu.

