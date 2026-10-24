U2 anuncia show extra em São Paulo após alta procura por ingressos

A venda de ingressos para a apresentação extra começou em 23 de outubro, pelo site da Ticketmaster Brasil, enquanto as entradas para os outros shows anunciados começaram a ser disponibilizadas no dia 19 do mesmo mês. O grupo já tinha apresentações marcadas para 10 e 12 de março, também na capital paulista, e contará com Beck como atração de abertura em todas as datas. Foto: Paul Jones/Wikimedia Commons