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U2 anuncia show extra em São Paulo após alta procura por ingressos
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A venda de ingressos para a apresentação extra começou em 23 de outubro, pelo site da Ticketmaster Brasil, enquanto as entradas para os outros shows anunciados começaram a ser disponibilizadas no dia 19 do mesmo mês. O grupo já tinha apresentações marcadas para 10 e 12 de março, também na capital paulista, e contará com Beck como atração de abertura em todas as datas. Foto: Paul Jones/Wikimedia Commons
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A turnê terá início em fevereiro de 2027, na Cidade do México, com shows no Estádio GNP Seguros nos dias 23, 26 e 28. Em Buenos Aires, as apresentações estão previstas para 23 e 25 de março, no Estádio River Plate. São Paulo, Cidade do México e Buenos Aires são as únicas cidades da América Latina incluídas no roteiro de 2027. Foto: Petr (Happy24)/Wikimedia Commons
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A série de shows marca o retorno do U2 aos estádios desde a turnê “The Joshua Tree Tour”, que terminou em 15 de dezembro de 2019, no estádio DY Patil, em Mumbai, na Índia, após reunir quase 3 milhões de pessoas em diferentes países. O repertório contará com músicas de diversas fases da carreira do grupo, enquanto a produção ficará a cargo da Live Nation Global Touring. Foto: World Economic Forum/Wikimedia Commons
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Além de anunciar a data extra, o U2 lançou “The Greatest Show On Earth”, novo single coescrito pelos integrantes da banda e por Brian Eno. A faixa ganhou um clipe dirigido por Anton Corbijn e filmado no deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. A música é o terceiro single do álbum “Carnaval De Luz”, após os lançamentos de “Silencio” e “Street of Dreams”. Foto: Benjamin Bellamy/Wikimedia Commons
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O U2 é uma banda de rock formada em Dublin, na Irlanda, em 25 de setembro de 1976, após Larry Mullen Jr., então com 14 anos, colocar um aviso no quadro de recados da Mount Temple Comprehensive School em busca de músicos para formar um grupo. Depois de experimentar diferentes nomes no início da trajetória, a banda adotou oficialmente o nome U2 em 1978. Foto: Ian Wilson/Wikimedia Commons
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Atualmente, o grupo é formado por Bono, nos vocais; The Edge, na guitarra, nos teclados e nos vocais; Adam Clayton, no baixo; e Larry Mullen Jr., na bateria e na percussão. Entre as músicas mais conhecidas estão “With or Without You”, lançada como single em 16 de março de 1987 e a primeira canção da banda a ultrapassar 1 bilhão de reproduções no Spotify, além de “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”. Foto: Anton Corbijn/Wikimedia Commons
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O U2 conquistou 22 prêmios Grammy, o maior número entre as bandas, além de oito Brit Awards, quatro prêmios Ivor Novello e dois Globos de Ouro. O grupo também integra o Rock and Roll Hall of Fame desde 2005. Entre 2009 e 2011, a turnê “U2 360° Tour” estabeleceu recordes de público e bilheteria, que só foram batidos em 2019. Foto: Viviane Sassen/Divulgação
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