Di Paolo projeta faturar mais de R$ 200 milhões em 2026

O Di Paolo escolheu Brasília para iniciar sua atuação na região Centro-Oeste. Com investimento de R$ 8 milhões, o restaurante inaugurou sua operação no dia 9 de outubro e passou a ser a maior unidade da rede. O movimento faz parte da estratégia de expansão da companhia, que projeta superar R$ 200 milhões em faturamento em 2026.

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Em relação aos R$ 170 milhões registrados no ano anterior, a projeção representa crescimento superior a 17,6%. A chegada à capital federal também amplia a presença da marca para além do Sul e do Sudeste, onde já mantém operações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Instalado na área do Clube de Engenharia e Arquitetura de Brasília, próximo ao Pier 21 e às margens do Lago Paranoá, o restaurante reúne salão, varanda e ambientes reservados. Com capacidade para até 400 clientes, a estrutura foi planejada para receber desde refeições do dia a dia até eventos empresariais e comemorações privadas.

A nova operação tem previsão de gerar 50 empregos diretos e amplia a estrutura da companhia em um mercado considerado estratégico para os próximos passos de crescimento.

“O investimento em Brasília traduz nossa confiança no potencial desse mercado e representa um passo importante na expansão do Di Paolo. Queremos construir uma relação duradoura com a cidade, com estrutura para atender tanto quem nos escolhe para uma refeição em família quanto quem procura um espaço para encontros de negócios e celebrações”, afirma o fundador, Paulo Geremia.

Expansão com foco na operação

O avanço territorial é conduzido por meio de restaurantes próprios e sócios-operadores. O abastecimento das unidades conta com a indústria da companhia em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, estrutura que dá suporte ao crescimento da rede em diferentes regiões do país.

“Crescer exige mais do que encontrar bons endereços. É preciso formar equipes, organizar o abastecimento e garantir que a experiência do cliente acompanhe a expansão. Nossa meta de faturamento vem junto com esse compromisso de dar sustentação a cada nova operação”, destaca Geremia.

Goiânia e Uberlândia estão entre os mercados avaliados para os próximos passos da companhia. A possibilidade de aproveitar a rota de abastecimento estruturada para Brasília integra essa análise.

“Brasília inaugura uma nova etapa para o Di Paolo. A chegada ao Centro-Oeste nos permite conhecer mais de perto o consumidor da região e avaliar os próximos passos com a experiência da operação. Queremos construir uma base sólida para continuar crescendo”, acrescenta Jandir Dalberto, sócio-proprietário e responsável pela expansão do Di Paolo.

Marca preparada para novos mercados

A expansão acompanha a renovação da identidade visual do Di Paolo, desenvolvida pelo Instituto Arbo. O projeto busca fortalecer o reconhecimento da rede em âmbito nacional e dar consistência à sua apresentação, dos restaurantes aos canais digitais. As referências à cultura italiana e à Serra Gaúcha permanecem como elementos centrais da marca.

“Nossa história começou na Serra Gaúcha, e é essa identidade que levamos para novos mercados. O desafio é ampliar nossa presença mantendo o cuidado com a gastronomia, a hospitalidade e a proximidade com o cliente que fizeram o negócio crescer”, ressalta o fundador.

Sobre o Di Paolo

O Di Paolo começou sua trajetória em 1994, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, com o sócio-fundador Paulo Geremia, 12º filho de uma família de imigrantes italianos que chegou ao Brasil em 1890, vinda da província de Vicenza, na região do Vêneto. O restaurante nasceu dessas raízes, levando à mesa referências da cultura gastronômica dos imigrantes italianos estabelecidos na região.

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Hoje, o Di Paolo está presente em cinco estados brasileiros, além do Distrito Federal, com unidades em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Gramado, Porto Alegre, Recanto Maestro, Torres e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul; Itapema e Chapecó, em Santa Catarina; Foz do Iguaçu e Curitiba, no Paraná; São Paulo, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Campos do Jordão, em São Paulo; Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro; e Brasília, no Distrito Federal.