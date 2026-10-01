Gabriel Azevedo está confiante em 'reviravolta' nas pesquisas eleitorais

O candidato ao governo de Minas Gabriel Azevedo (MDB) disse que está confiante em uma "reviravolta" em relação às pesquisas eleitorais na eleição do próximo domingo (4/10) para que possa alcançar uma votação que venha levá-lo ao segundo turno. Ele aparece, segundo as pesquisas, em desvantagem. Para isso, aposta na conquista dos votos dos indecisos.

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"Avalio (as pesquisas) com muita expectativa porque todas elas mostram que há (ainda) uma porcentagem enorme de mineiros indecisos. Muita gente mesmo ainda não sabe em quem vai votar. Há pesquisas ainda mostrando mais de 60% das pessoas sem um candidato definido", declarou Azevedo nesta quinta-feira (1º/10) em entrevista coletiva em Montes Claros, no Norte de Minas, ao lado de sua candidata a vice, Maria Helena Lopes (MDB), vereadora na cidade.

Os dois participaram de atos de campanha no município, tendo marcada, para o início da noite, uma visita a uma feira livre de alimentos – "feirinha do Bairro São José".

Na última pesquisa Quest para a corrida ao governo do estado, divulgada na quarta-feira (30/9), o candidato do MDB apareceu em um modesto sexto lugar, com 2% da preferência do eleitorado. O levantamento foi liderado por Cleitinho Azevedo (Republicanos), com 37%, seguido de Patrus Ananias, 18%; Alexandre Kalil (PDT), 9%; Mateus Simões (PSD), 6%; e Flávio Roscoe (PL), 5%.

"Já vimos reviravoltas acontecerem em Minas Gerais. E, depois, muita gente teve que explicar as pesquisas. Na verdade, a pesquisa é um retrato de momento. Elas nunca me motivaram a abandonar nossa postura", afirmou o ex-vereador de Belo Horizonte.

Propostas e satisfação



Com o seu plano de governo nas mãos, o emedebista disse que tem a expectativa de receber uma boa votação no domingo por conta das propostas que apresentou ao longo da campanha, destacando entre elas o combate efetivo da violência contra a mulher dentro da iniciativa "feminicídio zero".

Por outro lado, Gabriel Azevedo adiantou que, seja qual for o resultado da eleição no primeiro tiurno, já se sente satisfeito com a campanha eleitoral que realizou ao lado da vereadora Maria Helena. "Estou muito feliz porque a nossa campanha foi feita com propostas, com alto nível, com postura e, sobretudo, com muito respeito à Minas Gerais. Aliás, é uma chapa para as Minas e para as Gerais", assegurou.

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"Estou muito satisfeito porque enquanto tem alguns que brigam, que xingam, a gente propõe, oferece ideias e quer cuidar de Minas Gerais", finalizou Azevedo, sem citar os nomes de outros concorrentes ao governo mineiro. Questionado a respeito, ele evitou responder qual candidato pretende apoiar no segundo turno, caso não chegue à segunda etapa da disputa eleitoral.