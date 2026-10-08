Jogador é suspenso e multado em R$ 66 mil após pegar torcedor pelo pescoço (Krystian Bielik, zagueiro do Cardiff City punido pela FA, em momento de jogo durante o Campeonato EFL.)

A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu o zagueiro Krystian Bielik, do Cardiff City, com suspensão de duas partidas e multa de £10 mil, ou seja, R$ 66 mil.

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A penalidade decorre de um incidente com um jovem torcedor durante o jogo contra o Portsmouth, disputado pelo Campeonato EFL, que corresponde à segunda divisão do futebol inglês

O episódio aconteceu aos 71 minutos, quando a bola parou no meio da torcida. Imagens mostraram o atleta tentando recuperá-la e se envolvendo em uma discussão com um adolescente.

O jovem, então, pegou a bola e depois a arremessou de volta para o campo. Durante a ação, o defensor aparentou empurrar o garoto na região da garganta.

A FA informou que Krystian Bielik admitiu a acusação de má conduta. Uma comissão reguladora independente definiu as sanções ao atleta logo após a realização de uma audiência.

Conclusão do inquérito policial

A polícia de Hampshire também investigou os acontecimentos. Integrantes da corporação analisaram as evidências e colheram o relato da pessoa envolvida.

As partes chegaram a um entendimento que encerrou a apuração policial, com a inclusão de um pedido de desculpas feito pelo jogador. A autoridade policial comunicou que não aplicará novas medidas.

Bielik cumprirá a suspensão de dois confrontos e pagará o valor determinado pela entidade.

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