Jogador é suspenso e multado em R$ 66 mil após pegar torcedor pelo pescoço
Defensor cumpre dois jogos de suspensão e leva multa após atrito na arquibancada; acordo encerra investigação policial com pedido de desculpas
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A Federação Inglesa de Futebol (FA) puniu o zagueiro Krystian Bielik, do Cardiff City, com suspensão de duas partidas e multa de £10 mil, ou seja, R$ 66 mil.
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A penalidade decorre de um incidente com um jovem torcedor durante o jogo contra o Portsmouth, disputado pelo Campeonato EFL, que corresponde à segunda divisão do futebol inglês
O episódio aconteceu aos 71 minutos, quando a bola parou no meio da torcida. Imagens mostraram o atleta tentando recuperá-la e se envolvendo em uma discussão com um adolescente.
O jovem, então, pegou a bola e depois a arremessou de volta para o campo. Durante a ação, o defensor aparentou empurrar o garoto na região da garganta.
A FA informou que Krystian Bielik admitiu a acusação de má conduta. Uma comissão reguladora independente definiu as sanções ao atleta logo após a realização de uma audiência.
Conclusão do inquérito policial
A polícia de Hampshire também investigou os acontecimentos. Integrantes da corporação analisaram as evidências e colheram o relato da pessoa envolvida.
As partes chegaram a um entendimento que encerrou a apuração policial, com a inclusão de um pedido de desculpas feito pelo jogador. A autoridade policial comunicou que não aplicará novas medidas.
Bielik cumprirá a suspensão de dois confrontos e pagará o valor determinado pela entidade.
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