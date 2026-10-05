Nova cobrança da Meta redefine a comunicação das empresas

A atualização na estrutura de preços do WhatsApp Business API marca a transição definitiva de uma era de volume para uma era de eficiência conversacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No dia 1 de outubro de 2026, a Meta encerrou a janela gratuita de 24 horas para atendimento receptivo (quando a conversa é iniciada pelo cliente). Com a mudança, cada mensagem enviada pela empresa passará a ser cobrada, com um valor médio superior a R$ 0,05 por disparo, já considerando os impostos.

Porém, se engana quem pensa que a nova cobrança da Meta é uma barreira. Ela é uma oportunidade de maturidade digital. É exatamente aqui que a Zenvia, empresa de tecnologia detentora da solução Zenvia Customer Cloud, plataforma SaaS unificada com IA completa para vender mais e atender melhor em toda a jornada do cliente, coloca sua expertise em experiência do cliente (CX) e como Business Solution Provider (BSP) da Meta a serviço das empresas e seus clientes.

Do disparo isolado à estratégia integrada

O segredo para se adequar à nova cobrança, segundo a Zenvia, é fazer uma análise sincera e objetiva do negócio para complementar o uso do WhatsApp com outras tecnologias. O objetivo é criar um ecossistema inteligente, fluido e financeiramente sustentável com:

CTWA (Click-to-WhatsApp): integrar campanhas no Facebook e Instagram ao WhatsApp continua essencial para a captação de leads de alta intenção. Além do engajamento inicial, os anúncios CTWA mantêm a vantagem estratégica de garantir uma janela estendida de 72 horas gratuitas para conversar, negociar e fechar vendas de alto valor.

integrar campanhas no Facebook e Instagram ao WhatsApp continua essencial para a captação de leads de alta intenção. Além do engajamento inicial, os anúncios CTWA mantêm a vantagem estratégica de garantir uma janela estendida de 72 horas gratuitas para conversar, negociar e fechar vendas de alto valor. Omnicanalidade: a empresa pode iniciar o contato via WhatsApp e, conforme a resposta do cliente, direcionar a conversa para o canal mais eficiente:



a empresa pode iniciar o contato via WhatsApp e, conforme a resposta do cliente, direcionar a conversa para o canal mais eficiente: Webchat 2.0: é a grande alternativa sem custo adicional de mensageria por disparo. Em sua versão 2.0, o Webchat da Zenvia reúne geolocalização, envio de áudio, validação multifator (MFA) e agentes de IA. Ele transforma sites e apps em hubs de relacionamento, absorvendo FAQs, triagens e consultas de pedidos.

é a grande alternativa sem custo adicional de mensageria por disparo. Em sua versão 2.0, o Webchat da Zenvia reúne geolocalização, envio de áudio, validação multifator (MFA) e agentes de IA. Ele transforma sites e apps em hubs de relacionamento, absorvendo FAQs, triagens e consultas de pedidos.

Instagram: fortalece o relacionamento neste ambiente digital e pode trazer tráfego para a rede social, engajando o cliente em um canal proprietário sem gerar custos adicionais de mensageria ativa.

fortalece o relacionamento neste ambiente digital e pode trazer tráfego para a rede social, engajando o cliente em um canal proprietário sem gerar custos adicionais de mensageria ativa.

RCS (Rich Communication Services): entrega imagens, carrosséis e botões interativos direto na caixa de mensagens do smartphone, oferecendo a experiência rica do WhatsApp com um custo por envio significativamente menor.

entrega imagens, carrosséis e botões interativos direto na caixa de mensagens do smartphone, oferecendo a experiência rica do WhatsApp com um custo por envio significativamente menor.

SMS: garante alta entregabilidade (na casa dos 90%) sem depender de internet.

garante alta entregabilidade (na casa dos 90%) sem depender de internet.

E-mail: ideal para comunicados longos, notificações transacionais ou documentos que exigem registro.

ideal para comunicados longos, notificações transacionais ou documentos que exigem registro. WhatsApp Calling: para demandas de maior complexidade, negociações personalizadas ou transbordo humano prioritário, a chamada de voz nativa via WhatsApp API agiliza conclusões, humaniza o contato e destrava conversas que levariam dezenas de trocas de texto. A cobrança é realizada por minuto, mas não há custo gratuito se a chamada partir do cliente. Como exemplo comparativo, 10 a 12 mensagens enviadas pelo WhatsApp gerariam um custo de cerca de R$ 3. No WhatsApp Calling, a economia seria de 66%, com 10 minutos de chamada custando cerca de R$ 1.

para demandas de maior complexidade, negociações personalizadas ou transbordo humano prioritário, a chamada de voz nativa via WhatsApp API agiliza conclusões, humaniza o contato e destrava conversas que levariam dezenas de trocas de texto. A cobrança é realizada por minuto, mas não há custo gratuito se a chamada partir do cliente. Como exemplo comparativo, 10 a 12 mensagens enviadas pelo WhatsApp gerariam um custo de cerca de R$ 3. No WhatsApp Calling, a economia seria de 66%, com 10 minutos de chamada custando cerca de R$ 1. WhatsApp Flows: ideal para longos questionários ou trocas contínuas de mensagens. Com o Flows é possível enviar formulários dinâmicos, seletores de produtos, agendamentos e cadastros interativos dentro do próprio chat. O cliente resolve a demanda com poucos toques e a empresa reduz muito o número de mensagens.



Ou seja, a nova precificação da Meta exige inteligência de tráfego conversacional. Ao integrar a IA completa para vender mais e atender melhor em toda a jornada do cliente da Zenvia Customer Cloud, com análise de dados e um portfólio completo de canais, a Zenvia posiciona empresas à frente dessa transformação, garantindo interações contínuas, otimizadas e altamente lucrativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Meta está impulsionando o mercado a fazer o que a Zenvia sempre defendeu: respeitar o tempo e o canal do cliente. O consumidor não quer receber cinco notificações ativas e trocar dez mensagens de texto para agendar uma consulta ou acompanhar um pedido. Ele quer resolução em um toque. A nova precificação é a oportunidade perfeita para as marcas reorganizarem sua jornada digital usando anúncios Click-to-WhatsApp com 72 horas de conversa grátis e integrando Webchat, RCS, WhatsApp Calling e Flows para otimizar a experiência. Crescimento sustentável em CX não vem de disparar mais, vem de conversar melhor”, afirma Gilsinei Hansen, VP de Negócios, Tecnologia e Marketing da Zenvia.