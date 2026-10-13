Crepioca doce de banana: receita rápida e saudável para seu café

A crepioca doce de banana surge como uma alternativa rápida e prática para quem deseja variar as opções do café da manhã ou montar um lanche rápido. Feita com poucos ingredientes básicos, a receita combina ovo, tapioca e banana em uma massa de consistência macia, com tempo de cozimento na frigideira estimado em poucos minutos.

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Além de exigir etapas simples de execução, o prato se destaca pela facilidade de adaptação, já que aceita misturas e complementos como canela, cacau em pó ou pasta de amendoim para variar o paladar.

Ingredientes

Para fazer a receita, separe os seguintes componentes:





uma banana madura;







um ovo;







duas colheres de sopa de goma de tapioca;







uma pitada de canela em pó (item opcional);







uma colher de chá de mel (item opcional);







um fio de azeite ou óleo para untar a frigideira.





Como fazer crepioca doce de banana

O modo de preparo requer apenas alguns minutos e segue o passo a passo indicado abaixo:





amasse metade da banana dentro de uma tigela até formar um purê;





acrescente o ovo e a goma de tapioca na mesma tigela, misturando muito bem até obter uma massa homogênea;





adicione a pitada de canela em pó, se desejar, e misture toda a massa novamente;





aqueça uma frigideira antiaderente untada com o fio de azeite ou óleo em fogo baixo;





despeje a massa delicadamente sobre a superfície aquecida e espalhe com cuidado;





cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos, até a parte inferior ficar firme, vire com cuidado e deixe dourar o outro lado por mais 1 a 2 minutos, até o ovo cozinhar completamente;





recheie a massa com a outra metade da banana fatiada e dobre a crepioca ao meio;





se quiser, finalize o prato com canela ou um fio de mel e sirva logo em seguida.





Dicas para variar a receita

Quem deseja modificar o sabor tradicional pode aplicar pequenos incrementos previstos no preparo: