Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tok

Mariluz del Campo, criadora do canal no TikTok "La granja de mis sueños"(@lagranjademissue1), compartilhou um método caseiro com a promessa de fazer árvores frutíferas produzirem flores e frutos mais rápido: introduzir um prego no tronco. A justificativa apresentada defende que a ação provoca estresse e gera uma "sensação de perigo", fazendo com que o exemplar pare de priorizar o próprio crescimento vegetativo para assegurar a sobrevivência por meio da reprodução.

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A ideia parte de um princípio observado na horticultura, área em que determinadas condições de estresse conseguem modificar o intervalo entre o crescimento vegetativo e o florescimento. Apesar dessa reação biológica diante do ambiente, ferimentos induzidos não garantem que surjam mais flores ou que essas estruturas realmente se transformem em frutos.

O que diz a ciência sobre ferimentos no tronco

Um documento técnico divulgado pelo Instituto de Ciências Alimentares e Agrícolas da Universidade da Flórida (UF/IFAS) aponta que o déficit hídrico controlado pode influenciar a florada de certos citros. A instituição ressalta que as respostas mudam conforme a variedade e o clima, além de advertir que a seca prolongada provoca queda de frutos, danos em raízes e perda de flores.

As análises científicas focam exclusivamente no manejo hídrico em condições específicas, sem relação com a inserção de objetos de metal na casca. O programa de manejo integrado de pragas da Universidade da Califórnia alerta que feridas abertas em galhos e troncos facilitam o ingresso de fungos causadores de podridão na madeira.

Embora a furação não implique necessariamente no adoecimento do vegetal, a perfuração adiciona uma lesão dispensável e não apresenta comprovação técnica de benefício produtivo.

Motivos comuns para a ausência de frutos

A Universidade Estadual da Pensilvânia identifica fatores recorrentes que limitam o rendimento do pomar:

excesso de fertilização nitrogenada;

podas executadas de forma muito intensa;

problemas relacionados à polinização;

idade insuficiente para o início reprodutivo.

A Universidade da Flórida recomenda checar fatores vitais antes de perfurar a estrutura vegetal: disponibilidade de luz solar, rotina de irrigação e condições gerais das raízes.

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A idade da planta oferece uma explicação direta para a ausência de colheita. Dados da Universidade de Minnesota indicam que macieiras enxertadas sobre porta-enxertos ananicantes costumam frutificar entre dois e três anos após o plantio, ao passo que exemplares de tamanho padrão podem levar até oito anos. Diante desses fatores, convém identificar a espécie, analisar se a planta necessita de outra variedade para a polinização e ajustar os cuidados ao ciclo natural de desenvolvimento.