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Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tok

Técnica do TikTok promete acelerar colheitas com estresse; especialistas explicam os riscos reais e revelam o segredo da produção ideal no quintal

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
30/10/2026 16:34

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Pregos em árvores frutíferas fazem os frutos surgir mais rápido? Dica de jardineira chama atenção no Tik Tok
A técnica viral de martelar um prego no tronco para induzir frutificação, desmistificada pela ciência crédito: (imagem ilustrativa gerada por IA)

Mariluz del Campo, criadora do canal no TikTok "La granja de mis sueños"(@lagranjademissue1), compartilhou um método caseiro com a promessa de fazer árvores frutíferas produzirem flores e frutos mais rápido: introduzir um prego no tronco. A justificativa apresentada defende que a ação provoca estresse e gera uma "sensação de perigo", fazendo com que o exemplar pare de priorizar o próprio crescimento vegetativo para assegurar a sobrevivência por meio da reprodução.

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A ideia parte de um princípio observado na horticultura, área em que determinadas condições de estresse conseguem modificar o intervalo entre o crescimento vegetativo e o florescimento. Apesar dessa reação biológica diante do ambiente, ferimentos induzidos não garantem que surjam mais flores ou que essas estruturas realmente se transformem em frutos.

O que diz a ciência sobre ferimentos no tronco

Um documento técnico divulgado pelo Instituto de Ciências Alimentares e Agrícolas da Universidade da Flórida (UF/IFAS) aponta que o déficit hídrico controlado pode influenciar a florada de certos citros. A instituição ressalta que as respostas mudam conforme a variedade e o clima, além de advertir que a seca prolongada provoca queda de frutos, danos em raízes e perda de flores.

As análises científicas focam exclusivamente no manejo hídrico em condições específicas, sem relação com a inserção de objetos de metal na casca. O programa de manejo integrado de pragas da Universidade da Califórnia alerta que feridas abertas em galhos e troncos facilitam o ingresso de fungos causadores de podridão na madeira.

Embora a furação não implique necessariamente no adoecimento do vegetal, a perfuração adiciona uma lesão dispensável e não apresenta comprovação técnica de benefício produtivo.

Motivos comuns para a ausência de frutos

A Universidade Estadual da Pensilvânia identifica fatores recorrentes que limitam o rendimento do pomar:

  • excesso de fertilização nitrogenada;

  • podas executadas de forma muito intensa;

  • problemas relacionados à polinização;

  • idade insuficiente para o início reprodutivo.

A Universidade da Flórida recomenda checar fatores vitais antes de perfurar a estrutura vegetal: disponibilidade de luz solar, rotina de irrigação e condições gerais das raízes.

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A idade da planta oferece uma explicação direta para a ausência de colheita. Dados da Universidade de Minnesota indicam que macieiras enxertadas sobre porta-enxertos ananicantes costumam frutificar entre dois e três anos após o plantio, ao passo que exemplares de tamanho padrão podem levar até oito anos. Diante desses fatores, convém identificar a espécie, analisar se a planta necessita de outra variedade para a polinização e ajustar os cuidados ao ciclo natural de desenvolvimento.

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