De Campeã dos SUVs Boxy a Líder Global em Estilo de Vida: JETOUR Apresenta a Tecnologia “Travel+”

WUHU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Desde 2018, a JETOUR vem incorporando a estratégia “Travel+” (Viagem+) na definição de produtos, na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, e nas operações voltadas ao usuário. Essa abordagem possibilitou a evolução da marca de pioneira chinesa em SUVs boxy para uma liderança global em estilo de vida de viagem. De 20 a 23 de outubro, o JETOUR Global Technology Experience Day 2026 (Dia da Experiência Tecnológica Global da JETOUR), com o tema “The Future of Travel Starts Now” (O futuro das viagens começa agora), apresentará essa conquista. Convidados de diferentes regiões viajam por cidades, montanhas e áreas úmidas para vivenciar a visão “Travel+”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Definindo Produtos por Meio de Viagens Inspiradoras

Os SUVs boxy exclusivos da JETOUR combinam capacidade off-road, espaço funcional e conforto para longas distâncias, tanto para deslocamentos urbanos quanto para destinos remotos. Em setembro de 2026, a JETOUR atingiu 2,56 milhões de vendas globais acumuladas em mais de 100 países e regiões, ocupando o primeiro lugar em vendas de SUVs boxy em 13 países. Guiada pela estratégia de globalização “In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere” (Em algum lugar, para algum lugar, estar em algum lugar), a JETOUR continua expandindo o portfólio das Séries T e G para mercados de alto padrão, incluindo Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Viagens como Exploração, Filantropia e Cultura

Além dos veículos, a JETOUR criou um ecossistema diferenciado de “Travel+” com base em três pilares:

Viagem como Exploração: Principais tecnologias, incluindo sistema de tração nas quatro rodas inteligente totalmente automático XWD, arquitetura inteligente para todos os terrenos GAIA e sistema híbrido C-DM Super Hybrid, possibilitam que usuários “cheguem mais longe”.

Viagem como Filantropia: A JETOUR defende a conservação ecológica por meio da IP “Return of the Cheetah” (O Retorno do Guepardo) em parceria com a Discovery e o Cheetah Conservation Fund (CCF) na África, de parcerias com a TCS e a PULIHARA na Malásia, e o Programa de Conservação do Markhor no Paquistão.

Viagem como Cultura: Por meio de iniciativas como “Travel+” Carnival, Global Fan Festival, Football Club, International Marathon e parcerias com a FIBA, a JETOUR conecta experiências com produtos à cultura e a esportes regionais.

Democratizando a Tecnologia para Levar a Cultura Off-Road ao Mundo

A JETOUR democratizou tecnologias de tração nas quatro rodas, híbridas e de controle inteligente de nível profissional, tornando experiências off-road acessíveis a famílias comuns e impulsionando a cultura off-road para o mainstream global. Transformando esse estilo de vida “Travel+” em uma experiência em primeira mão, o próximo Global Technology Experience Day reunirá o Global Innovation Day, passeios pelas florestas de bambu de Moganshan e a conservação do íbis-de-crista no Xiazhu Lake. Essa iniciativa impulsiona a expansão global da JETOUR.

SOBRE A JETOUR

Lançada em 2018 sob a estratégia “Travel+”, a JETOUR está presente em mais de 100 países e regiões, com mais de 2 mil pontos de venda e pós-venda, além de 50 milhões de fãs globais e redes de P&D na União Europeia, no Oriente Médio, na América Central, na América do Sul e na ASEAN. As séries T (off-road leve) e G (off-road de luxo premium) atendem a deslocamentos urbanos, viagens rodoviárias em família, acampamentos e viagens de longa distância.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6f25634-3711-436f-8f54-83d5fa9a9818

Tina Liu jetourinternational.pr@gmail.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9850471)