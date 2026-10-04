Diogo Nogueira sofre ataque de bolsonaristas em votação e faz desabafo

O cantor Diogo Nogueira, de 45 anos, relatou ter sido alvo de agressões verbais enquanto votava no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste domingo (4). Ele estava na seção eleitoral com adesivos de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva e Benedita da Silva.

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Segundo o artista, os insultos partiram de uma apoiadora de Flávio Bolsonaro. Após o episódio, Nogueira precisou da ajuda de fiscais para resolver a situação e, em seguida, publicou um vídeo na internet com um desabafo sobre o ocorrido.

O desentendimento na votação

Em seu relato, gravado após votar na escola onde as irmãs estudaram, o sambista afirmou que concluiu o processo com a sensação de "dever de missão cumprida", apesar dos ataques. Ele descreveu a agressora como "uma senhora bolsonarista".

Diogo Nogueira explicou que o comportamento da mulher exigiu uma intervenção imediata. "Tive de chamar um ajudante para poder fazer com que ela se comportasse dentro do colégio, até porque é crime fazer o que ela fez", declarou o artista.

A mensagem do cantor

Ao manifestar seu apoio ao candidato do PT, o músico ressaltou políticas públicas criadas em gestões anteriores. Ele disse que representa iniciativas federais e se identificou como "o SUS, o Prouni, a Farmácia [Popular]".

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O cantor também fez um apelo aos que ainda não tinham ido às urnas. Ele questionou se a população gostaria de ver o país associado à milícia e ao preconceito ou se a escolha seria colocar a nação "nas mãos de bandidos como o Flávio Bolsonaro".