Empresa de BH investe em equipamentos modernos para construção civil

Quem trabalha com construção civil em Belo Horizonte pode conhecer a Potencial Marteletes. Fundada há mais de 12 anos na capital mineira, a empresa ampliou e diversificou a frota e passou a operar como Potencial Locações, uma das principais referências em aluguel de equipamentos para obras no estado de Minas Gerais. A sede continua em BH, mas o atendimento alcança diferentes regiões de MG, sendo canteiros na Região Metropolitana à obras de mineração e infraestrutura no interior do estado.

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Os clientes são identificados como construtoras, empreiteiras, indústrias e profissionais autônomos dos setores de construção civil, infraestrutura e mineração. Entre os serviços atendidos estão desde pequenas reformas no Centro-Sul de Belo Horizonte até contratos com mineradoras de grande porte, como a Vale.

Atendimento ao longo das etapas da obra

No mercado de locação de equipamentos para construção civil, há empresas que operam por meio de franquias e trabalham com um portfólio concentrado em itens de uso recorrente, como betoneiras, marteletes e ferramentas elétricas. A Potencial Locação segue outra estratégia, com frota e oficina próprias, estoque de peças para manutenção e máquinas reservas para situações emergenciais. A proposta é ampliar as opções disponíveis em um único fornecedor e oferecer suporte ao longo das diferentes etapas da obra.

“A visão da empresa é solucionar o problema do cliente e ser parceira do início ao fim da obra, com equipamentos específicos e adequados para qualquer tipo de serviço. Seja em uma mineradora como a Vale ou em uma obra no Centro-Sul da cidade, ainda adequamos os equipamentos aos padrões de segurança da NR-12”, explica Allan Soares, um dos diretores da Potencial.

A meta é consolidar uma locadora com um portfólio capaz de atender diferentes demandas, desde reformas residenciais até grandes operações industriais. Com essa estrutura, a empresa busca facilitar a contratação de maquinários para várias fases do trabalho, reduzindo a necessidade de recorrer a diferentes fornecedores.

Variedade de máquinas para diversas demandas

A linha da Potencial Locação inclui betoneiras, marteletes, furadeiras, ferramentas elétricas e geradores, usados em reformas e obras de pequeno e médio porte. O catálogo também alia equipamentos para atividades específicas. No içamento, a empresa trabalha com minigruas e equipamentos para movimentação de cargas, utilizados em montagens industriais e obras verticais.

O Tirfor, por exemplo, pode ser fornecido com cabo de aço na metragem necessária para o serviço. Essa possibilidade permite adequar o item alocado às necessidades de cada obra, sem depender exclusivamente de cabos com comprimento predefinido.

Além disso, na área hidráulica, a frota inclui rosqueadeiras, ranhuradoras e dobradores de tubo. Essas ferramentas são utilizadas em instalações prediais e industriais, como redes de água e gás, sistemas de combate a incêndio e instalações de ar-condicionado. O portfólio também conta com plataformas, transpaletes e equipamentos para movimentação de cargas.

Outro exemplo está no martelete perfurador a bateria, alugado com carregador e duas baterias. A configuração permite alternar as baterias durante o trabalho e reduzir as interrupções para recarga.

Tecnologia aplicada à compressão de terrenos

A compactação de solo é uma das principais áreas de atuação da Potencial Locação. A empresa trabalha com rolos compactadores de controle remoto das fabricantes Wacker Neuson e Husqvarna, conhecidas por serem uma das empresas que contemplam durabilidade e desempenho.

O equipamento pode ser operado a uma distância de aproximadamente 30 metros, por meio de um sistema de transmissão por infravermelho e rádio. A combinação dos sinais busca manter o funcionamento do comando em canteiros sujeitos a interferências eletromagnéticas.

Os rolos são utilizados na compressão de valas, fundações e áreas confinadas, com camadas de 30 a 60 centímetros. O controle remoto permite manter o operador afastado da máquina durante a operação, reduzindo sua exposição à vibração e a riscos associados ao trabalho em valas profundas.

Os modelos com pé de carneiro têm largura ajustável, o que possibilita adaptar o equipamento às dimensões dos canais. O recurso pode ser útil em obras de saneamento, passagem de tubulações e fundações com formatos variados.

Os rolos compactadores com controle remoto são usados em serviços de compactação de solo, incluindo valas, fundações e áreas confinadas Magnific

Além dos modelos com controle remoto, a frota inclui rolos compactadores lisos, de percussão convencionais e versões elétricas. Estas últimas podem ser utilizadas em ambientes fechados ou locais com restrições à emissão de gases, como garagens subterrâneas, galerias técnicas e espaços industriais com ventilação limitada.

Atendimento personalizado

O modelo de atendimento é um dos aspectos destacados pela empresa. Na Potencial Locação, os contatos por telefone e WhatsApp são direcionados diretamente a um vendedor, sem o uso de centrais telefônicas ou sistemas automatizados de inteligência artificial. Em um cenário de crescente adoção de menus eletrônicos e chatbots, a empresa mantém o atendimento direto como parte de sua operação.

A proposta considera as particularidades de cada serviço. Durante o contato, o vendedor avalia informações como o tipo de atividade, as dimensões do espaço e as condições do terreno para orientar a escolha do aparelho Essa análise ajuda a evitar a locação de máquinas inadequadas à demanda, seja por não atenderem às necessidades do trabalho ou por terem capacidade superior à necessária ou dimensões incompatíveis com o local.

Oficina própria e maquinários para substituição

A Potencial Locação conta com oficina própria, técnicos capacitados para trabalhar com diferentes linhas de equipamentos e estoque de peças para manutenção. Essa estrutura permite agilizar os reparos, sem depender, em todos os casos, da compra de componentes junto a distribuidores.

A locadora também mantém máquinas reservas para situações emergenciais. Caso um compactador apresente falha durante a preparação de uma fundação ou um gerador pare durante uma concretagem, a empresa pode providenciar um equipamento substituto, conforme a disponibilidade, para reduzir os impactos no andamento dos trabalhos e no cronograma.

Quando necessário, a oficina realiza adequações dos equipamentos às exigências da Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), que estabelece requisitos de segurança para máquinas e equipamentos. Em mineradoras e grandes canteiros industriais, o cumprimento das normas aplicáveis é uma condição para a utilização desses maquinários. A possibilidade de realizar as adequações internamente pode agilizar o processo.

Logística adequada para entregas e retiradas

A companhia utiliza carros e caminhões próprios e conta com uma equipe dedicada às entregas e retiradas. A operação atende Belo Horizonte, a Região Metropolitana e cidades do interior de Minas Gerais, incluindo localidades com obras de mineração.

Em canteiros de construção civil e infraestrutura, a disponibilidade dos equipamentos pode influenciar o cumprimento do cronograma. Dessa forma, a frota própria permite organizar os deslocamentos e atender às demandas de entrega e retirada sem depender exclusivamente de transportadoras terceirizadas.

Clientes satisfeitos

A Potencial reúne avaliações no Google com ótimas notas no segmento de aluguel de equipamentos. Os registros na plataforma refletem as avaliações publicadas pelos clientes sobre a experiência com a empresa.

A empresa atribui sua atuação ao atendimento direto e à estrutura própria de manutenção. Esses recursos fazem parte dos serviços oferecidos a clientes que vão de pequenas reformas a projetos industriais, de mineração e infraestrutura.

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De Potencial Marteletes a Potencial Locação, a trajetória da empresa inclui investimentos em frota, oficina e logística próprias. A estratégia é ampliar a oferta de equipamentos para atender às diferentes demandas da construção civil em Minas Gerais.

