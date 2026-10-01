 Saudi Eksab, IDB Invest, CAF e IDC Network lançam fundo de impacto para ampliar o capital de crescimento no norte da América Latina

A Saudi Eksab for International Investments Company, a IDB Invest, a CAF e a IDC Network estabeleceram uma parceria para criar o “Saudi Eksab IDC Network Impact Fund”, visando apoiar o financiamento do desenvolvimento de empresas privadas em crescimento. A Valante Capital, plataforma de private equity da IDC Network, foi nomeada gestora do fundo, sendo responsável pela execução de seus investimentos em toda a região.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930035218/pt/

Executives from the Saudi Eksab for International Investments Company, IDB Invest, CAF, Valante Capital and IDC Network launch the “Saudi Eksab IDC Network Impact Fund”, which will support development financing for private companies.

O fundo investirá em empresas consolidadas e de alto crescimento em setores orientados para o consumidor, como os de alimentos, distribuição e varejo, principalmente na América Central e no Caribe, com potenciais investimentos na região andina.

A parceria reúne capacidades complementares e integração. A Saudi Eksab idealizou e coestruturou a plataforma de investimento e, como investidora âncora, contribui com capital institucional de longo prazo. O IDB Invest e a CAF trazem ampla experiência em investimentos regionais e capacidade de mobilização de capital privado para o desenvolvimento, enquanto a IDC Network, por meio da Valante Capital, contribui com profundo conhecimento do mercado regional, capacidade de originação de negócios e execução de investimentos locais.

Além do financiamento, a Saudi Eksab, o IDB Invest e a CAF trabalharão lado a lado com o gestor do fundo para fortalecer as práticas operacionais e alinhar a iniciativa aos padrões internacionais. O fundo foi estruturado para viabilizar uma colaboração institucional mais ampla ao longo do tempo, gerando oportunidades para a participação de outros investidores institucionais que compartilhem essa visão e esses mesmos objetivos de investimento.

Yazeed Al Yahya, CEO da Saudi Eksab, afirmou:

“Este fundo marca a primeira alocação de recursos da Saudi Eksab e representa um marco significativo na concretização de nosso mandato de investimento internacional. Em parceria com o IDB Invest, o CAF e a IDC Network, estamos destinando capital de longo prazo e orientado por propósitos a empresas consolidadas, com forte potencial de crescimento, na América Central e no Caribe. Essa iniciativa reflete nossa convicção de que investimentos disciplinados podem proporcionar retornos financeiros sustentáveis, aliando-se a um impacto socioeconômico mensurável. Além disso, acreditamos que parcerias institucionais adequadas podem gerar oportunidades, fortalecer mercados e criar valor duradouro e prosperidade compartilhada”.

James Scriven, CEO do IDB Invest, afirmou:

“A América Latina e o Caribe oferecem negócios e oportunidades de investimento atraentes. O valor está em conectá-las a um universo mais amplo de capital global. O primeiro investimento do Saudi Eksab na região é um exemplo claro de como o IDB Invest pode ajudar a criar novos canais de investimento, unindo capital internacional, expertise regional e execução local para ampliar a escala dos investimentos e seu impacto no desenvolvimento.”

Richard Aitkenhead, CEO e fundador da IDC Network, disse:

“Essa parceria representa um passo importante na evolução da empresa como gestora de ativos alternativos, com raízes profundas no desenvolvimento de Nova Orleans. Ao conectar as oportunidades locais ao capital global, aos talentos e às melhores práticas do setor, nosso objetivo é construir plataformas de investimento mais sólidas e ajudar empresas já estabelecidas a alcançarem seu pleno potencial. Juntamente com a Saudi Eksab e a IDB Invest, podemos apoiar o crescimento sustentável, fortalecer a capacidade produtiva da região e criar valor duradouro para os nossos investidores e para as comunidades nas quais atuamos”.

Héctor Valero, sócio-diretor da Valante Capital, afirmou:

“A Valante Capital foi criada com a forte convicção de que o private equity pode gerar retornos atraentes e sustentáveis, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento da América Latina do Norte (NOLA). Essa parceria reforça nossa posição como um participante emergente no mercado de private equity da região, investindo em plataformas e gerenciando-as para gerar um impacto positivo e duradouro. Estamos particularmente focados em duas prioridades fundamentais para o futuro da região: fortalecer a segurança alimentar e apoiar o setor produtivo para impulsionar o crescimento dos negócios e a criação de empregos de qualidade.”

Sergio Díaz, presidente-executivo do CAF, afirmou:

“Mobilizar mais capital privado para investimentos produtivos é essencial para acelerar o crescimento, criar empregos de qualidade e fortalecer a competitividade da América Latina e do Caribe. Parcerias como essa reforçam o papel do CAF como uma ponte para mobilizar recursos, conhecimento especializado e investimentos globais para a região, conectando capital internacional a empresas e projetos capazes de gerar crescimento sustentável e impacto social e ambiental de longo prazo. Ao reunir o capital de longo prazo da Saudi Eksab, o conhecimento especializado em desenvolvimento regional do BID Invest e do CAF e as capacidades de investimento da IDC Network, a aliança cria uma plataforma sólida para ampliar as oportunidades do setor privado onde elas podem gerar o maior impacto.”

Sobre a Saudi Eksab

A Saudi Eksab é uma entidade de investimento internacional com duplo mandato: gerar retornos financeiros positivos e impacto socioeconômico mensurável. Seu objetivo é destravar o potencial de mercados emergentes e de fronteira para impulsionar a prosperidade global compartilhada.

Sobre o IDB Invest

O IDB Invest, que faz parte do BID Group, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em promover o desenvolvimento econômico dos países-membros da América Latina e do Caribe por meio do setor privado. Para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região, o IDB Invest financia empresas e projetos sustentáveis. Com uma carteira de US$ 22 bilhões em ativos sob gestão e mais de 400 clientes em 25 países, o banco oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades dos clientes em diversos setores.

Sobre o CAF

O CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em melhorar a qualidade de vida das pessoas em toda a região. Com 25 países-membros, promove o desenvolvimento sustentável e a integração regional por meio do financiamento de projetos nos setores público e privado, da prestação de cooperação técnica e de outros serviços especializados e da mobilização de recursos de parceiros globais. Como parte desse mandato, a instituição impulsiona o investimento privado, particularmente por meio de veículos de investimento focados em impacto e desenvolvimento, como meio estratégico de mobilizar e catalisar capital em larga escala para oportunidades que gerem resultados mensuráveis de desenvolvimento. A instituição trabalha com governos, empresas e parceiros estratégicos para promover o crescimento inclusivo, a ação climática, a infraestrutura, a produtividade e uma maior conectividade entre a América Latina e o Caribe e o resto do mundo.

Sobre a IDC Network

A IDC Network transforma vidas e gera impacto positivo na sociedade por meio de seus investimentos e projetos. Seu ecossistema integrado abrange a gestão de ativos alternativos, investimentos diretos selecionados e empresas operacionais, sustentados por capital próprio e infraestrutura institucional. Com mais de 3 bilhões de dólares em ativos sob gestão, 400 milhões de dólares em capital de balanço aplicado, mais de 400 investidores de family offices em 30 países e um histórico de 30 anos de atuação, a IDC Network constrói e investe com mentalidade de proprietária, focando no crescimento composto de longo prazo.

Sobre a Valante Capital

A Valante Capital é a divisão de private equity da IDC Network e uma força emergente no segmento no norte da América Latina. A empresa foca na aquisição e transformação de negócios nos setores de consumo e varejo, por meio de um modelo de investimento ativo e prático. A Valante alia profundo conhecimento dos stakeholders locais e das oportunidades regionais à experiência operacional, ao talento executivo e a uma abordagem de alta convicção voltada para a criação de valor a longo prazo.

Sua estratégia de investimento busca gerar um impacto regional positivo por meio de duas prioridades complementares: o fortalecimento da segurança alimentar e o apoio ao desenvolvimento do setor produtivo e à geração de empregos de qualidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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John Greenway

Vice-presidente sênior

Chefe de Relações com a Mídia (Oriente Médio)

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