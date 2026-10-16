Prefere ficar em casa a sair? O hábito nem sempre significa isolamento prejudicial, mas as razões dessa escolha e seus vínculos sociais fazem diferença no bem-estar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A vontade de desacelerar e permanecer em casa surge com frequência após períodos intensos de festas até tarde da noite, viagens pelo mundo e fins de semana dedicados a amigos e familiares. Pessoas próximas podem interpretar essa atitude como rejeição ou isolamento, mas o comportamento reflete uma necessidade pessoal profunda e indica um sinal positivo.

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Passar tempo sozinho diário gera consequências benéficas e prejudiciais para o bem-estar, segundo aponta um estudo publicado em 2023 na revista "Nature". Os pesquisadores demonstraram que o recolhimento traz vantagens quando resulta de uma decisão espontânea do próprio indivíduo.

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Benefícios da solidão voluntária

O relatório divulgado na publicação detalha a dinâmica: "Nenhum elemento permitiu evidenciar um 'equilíbrio ideal' universal entre solidão e interações sociais. Os efeitos lineares sugerem que os participantes se sentem mais sozinhos e menos satisfeitos nos dias em que passam mais horas sozinhos. Esses efeitos nefastos são anulados ou atenuados quando a solidão diária é autônoma (escolhida) e não se acumula de um dia para o outro; as pessoas que geralmente passam mais tempo sozinhas não estão, no geral, mais sozinhas".

Nos períodos em que os participantes passam momentos a sós por decisão própria, eles experimentam queda no estresse e ganham satisfação ligada à autonomia. Ficar sozinho faz bem ao moral quando a vontade de se afastar parte de uma escolha autêntica.

Influência da personalidade

Investigações científicas indicam que a solidão diminui de maneira considerável o estresse cotidiano. O impacto positivo depende diretamente do perfil individual, já que certas pessoas aproveitam os períodos solitários, enquanto outras acham essa experiência difícil.

Uma pesquisa realizada em 2021 sobre os efeitos do confinamento confirmou que a personalidade determina a reação ao isolamento. Indivíduos emocionalmente estáveis que gostavam da solitude relataram menor sensação de solidão. Quem rejeitava a ideia de ficar sozinho apresentou elevação nos níveis de ansiedade e estresse.

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Optar pelo conforto do lar não significa afundar em tristeza ou isolamento depressivo. A decisão representa a busca necessária por tempo próprio, confirmando que a solidão só produz bem-estar quando a pessoa a escolhe livremente, sem sofrer uma imposição.