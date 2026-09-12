Por que você se sente sozinho mesmo rodeado de pessoas?

Já se sentiu sozinho mesmo estando rodeado de pessoas? Pode ser que esteja sentado com amigos, passando tempo com a família, participando de uma festa ou trabalhando com colegas e, ainda assim, se sinta completamente sozinho por dentro.

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Isso é mais comum do que imaginamos. A solidão nem sempre significa não ter ninguém por perto. Muitas vezes, trata-se da sensação de que ninguém realmente te entende, te vê ou sabe o que você está passando.



Mas por que a socialização nem sempre alivia a solidão?



Pesquisas mostram que a solidão não está relacionada à quantidade de pessoas em nossas vidas, mas sim à qualidade de nossas conexões. Podemos ter centenas de contatos no celular e ainda nos sentirmos sozinhos. Por outro lado, ter pelo menos uma ou duas pessoas com quem podemos ser nós mesmos pode criar um forte senso de conexão. Às vezes, o que nos falta não é companhia, mas proximidade emocional.



Existem diferentes razões pelas quais alguém pode se sentir sozinho na presença de outras pessoas. Pode ser medo de ser julgado, rejeitado ou incompreendido. Esses motivos fazem com que a gente esconda partes de nós. Podemos rir, conversar e participar de conversas, mas guardamos nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos para nós. Quando as pessoas só conhecem a versão que mostramos ao mundo, podemos começar a nos sentir sozinhos porque ninguém realmente conhece a pessoa que somos por dentro.



Experiências passadas também podem influenciar. Quem já sofreu rejeição, críticas, negligência emocional, traumas ou vivenciou relacionamentos nos quais não se sentia seguro, pode ter dificuldade de confiar nos outros. Podemos até querer proximidade, mas temos medo dela. Como resultado, podemos estar fisicamente próximos das pessoas, mas emocionalmente distante delas.



A solidão também pode criar um ciclo vicioso. Quando nos sentimos sozinhos, ficamos mais sensíveis a sinais de que as pessoas não gostam de nós ou não nos querem por perto. Damos muita importância à resposta curta de um amigo, ficamos magoados quando alguém não liga ou presumimos que estamos sendo excluídos. Esses sentimentos fazem com que nos isolemos ainda mais, dificultando a formação das conexões de que realmente precisamos.



Nesse ponto, as redes sociais prejudicam e reforçam esse sentimento. Afinal, vemos fotos de pessoas rindo com amigos, viajando, comemorando e sempre felizes. Isso dá a impressão de que todos os outros têm relacionamentos significativos, menos nós. Mas sabemos que todas as postagens em redes sociais mostram uma realidade desejada, e não a verdadeira.



Sentir-se sozinho não significa que haja algo de errado com você. Não é sinal de fraqueza, desinteresse ou de antipatia. É simplesmente um sinal de que algo importante está faltando: um senso de conexão, de pertencimento ou de segurança emocional.

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Como lidar com a solidão? O oposto da solidão não é estar rodeado de mais pessoas. É sentir-se conectado. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pessoa com quem possamos tirar a máscara, falar honestamente e nos sentir aceitos por quem realmente somos. Porque, às vezes, o lugar mais solitário do mundo é uma sala lotada onde ninguém conhece o seu verdadeiro eu.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.