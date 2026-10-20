Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia de marcapasso depois que uma infecção viral virou inflamação no coração

Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passa por uma cirurgia para implante de marcapasso nesta terça-feira (20). A realização do procedimento ocorre no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

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A cirurgia tinha sido adiada anteriormente em um dia. A alteração na programação médica aconteceu porque o humorista precisava se adaptar às medicações prescritas pelos médicos responsáveis.

Quem confirmou a mudança na data foi a esposa dele, a médica Renata Nóbrega, em conversa com o colunista Leo Dias. Ela acrescentou que o médico avaliou o paciente e concluiu que seria melhor realizar a cirurgia no dia seguinte, no final do dia.

"Ele está bem, está estável, tá superconfiante", disse ela sobre o estado do marido.

Diagnóstico de miocardite pós-viral

Segundo a publicação, Carlos Alberto contraiu uma infecção viral que evoluiu para miocardite pós-viral, caracterizada como uma inflamação no músculo cardíaco.

Há algum tempo, o apresentador do programa "A Praça é Nossa" vinha relatando cansaço recorrente. Esse mesmo quadro já existia antes de uma queda sofrida em casa nos últimos anos.

Carlos Alberto foi internado na última sexta-feira (16). O artista apareceu em público pela primeira vez desde a internação em uma foto registrada pela própria Renata no quarto do hospital.

Primeira aparição e conversa com Raul Gil

Na imagem compartilhada, Carlos Alberto está de pijama, sentado em uma poltrona, ao telefone com o apresentador Raul Gil, de 88 anos, que está afastado da TV desde 2025.

"Papeando com o Raul Gil. Postei para vocês que me perguntam sobre o Carlos Alberto", escreveu ela ao publicar o registro.

Trajetória na televisão e família

Contratado do SBT desde 1987, o humorista tem passagens por outras emissoras como Record, Globo e Band. Ele também ficou 11 anos brigado com Silvio Santos (1930-2024).

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O comunicador é pai de seis filhos: Marcelo, Carlos Alberto Filho, Maurício e Vinícius, do casamento com Marilda, e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor, da união com Andréa.