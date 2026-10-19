Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo

Inspirada em uma atração criada por seu pai em 1956, a produção se tornou um dos programas humorísticos mais duradouros da televisão brasileira. Na esfera pessoal, Carlos Alberto teve seis filhos, quatro do primeiro casamento com Marilda de Nóbrega e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor, de seu relacionamento com Andréa de Nóbrega. Foto: Léo Rosario/Globo