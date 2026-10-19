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Celebridades e TV

Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega tem suspeita de infecção e fica internado em São Paulo

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Redação Flipar
  • Inspirada em uma atração criada por seu pai em 1956, a produção se tornou um dos programas humorísticos mais duradouros da televisão brasileira. Na esfera pessoal, Carlos Alberto teve seis filhos, quatro do primeiro casamento com Marilda de Nóbrega e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor, de seu relacionamento com Andréa de Nóbrega.
    Inspirada em uma atração criada por seu pai em 1956, a produção se tornou um dos programas humorísticos mais duradouros da televisão brasileira. Na esfera pessoal, Carlos Alberto teve seis filhos, quatro do primeiro casamento com Marilda de Nóbrega e os gêmeos Maria Fernanda e João Victor, de seu relacionamento com Andréa de Nóbrega. Foto: Léo Rosario/Globo
  • Em 2018, casou-se com a médica Renata Domingues de Nóbrega. Seu filho Marcelo de Nóbrega também seguiu carreira na televisão e trabalha como diretor do programa
    Em 2018, casou-se com a médica Renata Domingues de Nóbrega. Seu filho Marcelo de Nóbrega também seguiu carreira na televisão e trabalha como diretor do programa "A Praça é Nossa", mantendo a ligação da família com o humor brasileiro. Foto: Divulgação
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