Neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncer de mama aos 24 anos
Bruna Furlan disse ter ficado chocada e revoltada com o diagnóstico, mas decidiu falar publicamente para poder ajudar outras pessoas
A influenciadora Bruna Furlan de Nóbrega, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, está com câncer de mama. A jovem de apenas 24 anos compartilhou a notícia em suas redes sociais. Ela disse ter ficado chocada e revoltada com o diagnóstico, mas decidiu falar publicamente para poder ajudar outras pessoas.
No vídeo, Bruna explicou que tem um tipo de câncer invasivo e já está com metástase. "Quando descobri, fiquei muito revoltada, com sensação de injustiça. Como assim eu tenho 24 anos e tô com câncer de mama?", falou.
Em seguida, porém, ela diz que sabe que a doença vem crescendo entre a população jovem e que espera que seus relatos possam trazer conforto a quem estiver passando pela mesma situação.
"Estou no auge da minha juventude e quero viver essa juventude. Não quero deixar o meu tratamento atrapalhar isso e nem minha juventude atrapalhar o tratamento", falou.
"Quero compartilhar os altos e baixos e continuar compartilhando a minha vida normal do jeito que já compartilho aqui com vocês", continuou.
"Não estou aqui para conscientizar sobre o câncer de mama, não estou aqui para dar informações médicas e falar o que você deve ou não fazer. Estou aqui só para compartilhar minha jornada e espero que isso possa ajudar alguém."
"Tô com câncer, mas tô bem, sou a mesma Bruna de sempre e vou vencer isso", finalizou a jovem.
Nas redes, Bruna recebeu o apoio dos pais, Bel Nóbrega e Vini Nóbrega, filho de Carlos Alberto, além da irmã, Nicole, e dos amigos.