Combate à dengue em Contagem: entenda o impacto dos 'wolbitos' na saúde da cidade

Contagem iniciou a preparação para receber o Método Wolbachia, estratégia complementar voltada à prevenção e ao controle de arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os chamados wolbitos são mosquitos que carregam uma bactéria capaz de reduzir a capacidade de transmissão da dengue, zika e chikungunya.

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A fase de engajamento comunitário começou no mês de outubro para aproximar a iniciativa dos moradores, ampliar o acesso a informações e dialogar com as comunidades atendidas. O trabalho reúne mobilização social, comunicação em saúde, articulação intersetorial e capacitação profissional antes do início da soltura dos mosquitos, agendada para dezembro de 2026.

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As ações articulam as equipes de Saúde, Educação e Assistência Social com administradores das oito regionais do município. Profissionais que atuam diretamente nas localidades selecionadas reforçam as conversas com a comunidade, com a meta de alcançar ao menos 40% da população mapeada.

Como funciona o método

A Wolbachia é uma bactéria encontrada naturalmente em diversas espécies de insetos. Quando presente no Aedes aegypti, ela dificulta a multiplicação dos vírus no organismo do mosquito. Com a reprodução entre os wolbitos e os mosquitos locais, a bactéria se estabelece na população dos vetores ao longo do tempo.

Os insetos inseridos no projeto não são transgênicos e não passam por modificação genética. A bactéria também não é capaz de provocar doenças. A condução da iniciativa cabe à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o Ministério da Saúde (MS).

Para a apoiadora institucional da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Julia Ribeiro, a tecnologia fortalece as medidas municipais. Ela destacou que “É necessário que a população conheça a iniciativa, compreenda seus objetivos e tenha acesso a informações confiáveis sobre o método. Essa estratégia vem para somar às ações que já são realizadas no município, contribuindo para reduzir a capacidade de transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya.”

Cuidados habituais e produção local

A metodologia não anula os cuidados tradicionais de combate aos criadouros. Moradores devem continuar executando medidas simples: eliminação de água parada em recipientes como pratos e vasos, manutenção de caixas d'água vedadas e descarte correto de materiais inservíveis para frear o ciclo reprodutivo.

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Contagem também contará com uma estrutura de insetário voltada à criação e produção em larga escala de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia, integrando o processo de implementação até a soltura prevista para dezembro de 2026.