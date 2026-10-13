Hotéis vazios, cafés fechados: vídeo expõe risco de cortes na imigração

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O setor hoteleiro australiano publicou um vídeo feito com inteligência artificial para alertar sobre as consequências da redução de trabalhadores imigrantes após as mudanças nos vistos. A postagem, divulgada pela Hospitality NT (e amplamente compartilhado por entidades do setor de hospedagem e turismo), usa imagens geradas por IA para mostrar como ficariam hotéis, cafeterias, supermercados, serviços de entrega e cuidados com idosos sem a mão de obra estrangeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A campanha surge logo depois do anúncio do governo australiano, em 17 de setembro, de mudanças nas regras de imigração, especialmente no programa de Working Holiday Maker (vistos de férias e trabalho para mochileiros).

O que muda nos vistos

O ministro da Imigração, Tony Burke, anunciou um sistema de sorteio (ballot) para as extensões de segundo e terceiro ano dos vistos de working holiday. As vagas ficam limitadas a 45 mil no segundo ano (ante cerca de 57 mil no ano anterior) e apenas 5 mil no terceiro ano (ante cerca de 31 mil). Isso representa uma redução de aproximadamente 38 mil a 40 mil trabalhadores por ano, segundo estimativas do próprio setor e da Hospitality NT.

As exigências de trabalho regional (88 dias para o segundo ano e seis meses para o terceiro) permanecem, mas agora só dão direito a participar do sorteio, sem garantia de visto. O governo justifica a medida como forma de controlar a migração líquida e priorizar setores como saúde, construção, educação, recursos e agricultura. A hospitalidade, no entanto, ficou de fora da lista de prioridades de processamento de vistos qualificados.

O alerta do vídeo

O material de IA ilustra cenários de colapso operacional: hotéis sem funcionários para limpeza e recepção, cafés e restaurantes parados, entregas atrasadas e falta de cuidadores para idosos. A mensagem central é que os trabalhadores temporários (muitos deles mochileiros) preenchem vagas sazonais e regionais que australianos frequentemente não ocupam, especialmente em áreas afastadas dos grandes centros.

Entidades como Australian Hotels Association (AHA), Accommodation Australia e Australian Tourism Industry Council já haviam criticado as mudanças, estimando perda de centenas de milhões de dólares em gastos de visitantes e milhares de empregos no turismo. O vídeo reforça esse discurso de forma visual e impactante.

Reações mistas

Além do apoio do setor, o vídeo gerou críticas nas redes. Alguns comentários apontaram que a peça reforça estereótipos ao focar apenas em trabalhos “operacionais” (limpeza, atendimento, entregas e cuidados), ignorando a contribuição de imigrantes em áreas como medicina, engenharia, ensino e pesquisa. Outros questionaram o uso de IA em vez de atores ou trabalhadores reais.

A campanha faz parte de uma onda de pressão da indústria de hospitalidade e turismo, que enfrenta escassez crônica de mão de obra e já registra dezenas de milhares de vagas abertas. O governo ainda detalhará a implementação do sorteio (prevista para o final de 2026), mas o setor avisa que a incerteza já afeta o planejamento de negócios regionais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O vídeo circula amplamente no Instagram e outras plataformas, servindo tanto como alerta político quanto como peça de mobilização para pressionar Canberra a reconsiderar os cortes