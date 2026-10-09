ATIVUA lança 1º app de gestão e negócio de tecnologia médica

A ATIVUA, lançada durante o Global Effects 2027, no Hotel Rosewood São Paulo, é um app que reúne em um único lugar tudo o que importa na gestão dos equipamentos de uma clínica e um marketplace para negociar tecnologias novas e seminovas com transparência e segurança.

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Na prática, médicos e profissionais de saúde passam a ter na palma da mão o histórico, a documentação, a manutenção e o contexto de mercado de cada equipamento, e decidem com mais clareza quando manter, atualizar, comprar, trocar ou vender. O lançamento da plataforma ATIVUA aconteceu em um dos endereços mais sofisticados do país, diante de representantes de empresas de tecnologias clínicas, farmacêuticas e de produtos para medicina estética do Brasil, além de médicos e especialistas reunidos para discutir as tendências que vão redesenhar o setor nos próximos anos.

O momento ajuda a explicar a relevância da iniciativa. Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de medicina estética deve crescer de US$ 101,8 bilhões em 2025 para US$ 280,1 bilhões em 2034, crescimento médio de 11,9% ao ano. Em 2024 foram realizados 38 milhões de procedimentos estéticos no mundo, 42,5% a mais que em 2020, de acordo com a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Para Leandro Cardoso, COO e cofundador do Global Effects, que apoia a iniciativa do lançamento da ATIVUA, afirma que o mercado não está escolhendo um vencedor, mas evoluindo: a estética deixou de ser uma categoria isolada e passou a integrar regeneração, metabolismo e longevidade, o que exige ecossistemas capazes de organizar conhecimento e transformá-lo em prática.

No Brasil, o mercado também apresenta números expressivos. O país lidera o ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos e ocupa a segunda posição em procedimentos estéticos em geral, segundo a ISAPS, além de ser o quarto maior mercado de produtos de beleza do mundo (Euromonitor).

O mercado nacional de equipamentos estéticos deve crescer de US$ 184,6 milhões em 2025 para US$ 307,2 milhões em 2030, alta média de 10,7% ao ano (Mordor Intelligence). Novas tecnologias, fabricantes e soluções comerciais chegam às clínicas todos os dias, e o volume de informação cresce no mesmo ritmo. O problema, na avaliação da ATIVUA, não é falta de informação: é que cada fonte mostra apenas uma parte da realidade.

A ATIVUA foi idealizada por André Canoli, CEO e fundador, que soma mais de 25 anos na indústria farmacêutica e de tecnologias médicas, a experiência em gestão de clínicas, como proprietário de clínica em São Paulo. Com um pé em cada lado, ele viu o mesmo problema se repetir. Na hora de comprar ou vender um equipamento, médicos com pouco tempo, divididos entre pacientes, equipe e gestão, precisam decidir investimentos de alto valor reunindo sozinhos informações espalhadas. Muitas vezes, a negociação acontece em grupos de WhatsApp, sem garantias suficientes de segurança, enquanto o equipamento fica parado e o capital permanece imobilizado. O preço é alto: tempo, dinheiro e foco no paciente.

"A ATIVUA nasceu da indignação de quem vive a mesma realidade do médico e conhece a dor da indústria. O médico tem muitas responsabilidades e pouco tempo para juntar sozinho informações fragmentadas antes de investir centenas de milhares de reais. Por isso, reunimos tudo o que importa na palma da mão e abrimos um canal melhor para a indústria falar com ele. Afinal, não importa o quão bom é a tecnologia, se ela não chega ao médico certo, com o contexto certo e no momento certo, o negócio não acontece", afirma André Canoli.

Na prática, a plataforma dá identidade, histórico e contexto de mercado a cada equipamento em atividade. O médico registra suas tecnologias e acompanha manutenção, documentação e sinais de mercado. Cada equipamento recebe um Passaporte ATIVUA, ficha que indica a origem de cada informação.

Para quem está começando e ainda não sabe qual tecnologia faz sentido para a sua clínica, o Advisor ATIVUA ajuda a comparar opções e entender o momento do mercado antes da primeira compra. No Marketplace ATIVUA, profissionais de saúde e clínicas negociam equipamentos com esses dados reunidos. Para fabricantes e distribuidores, a ATIVUA se torna um canal qualificado para apresentar lançamentos, conteúdo e evidências a uma base de mais de 10 mil médicos e profissionais de saúde, com regras iguais para todos e sem favorecimento editorial. A decisão continua sendo do profissional, agora com mais contexto.

O lançamento também consolida a entrada da ATIVUA no ecossistema Global Effects, que reúne ciência e experiência clínica em educação aplicável para médicos e indústria da estética médica. Para a empresa, integrar esse ecossistema no momento do seu lançamento amplia o alcance da proposta junto à indústria e à comunidade médica.

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"Hoje, uma clínica com dezenas de equipamentos precisa tomar decisões sobre tecnologia com a mesma seriedade com que toma decisões clínicas. Comprar, vender ou trocar um equipamento envolve muitos detalhes e responsabilidade, e quase sempre falta informação confiável sobre a máquina e sobre o momento do mercado. Ter mais segurança nessas negociações e um suporte para acompanhar os mais de 30 equipamentos da minha clínica em um só lugar é exatamente o que o setor precisava", afirma o Dr. Carlos Roberto Antônio, médico dermatologista.