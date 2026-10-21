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Brasileiros querem viajar em 2027, mas planejam ajustar o orçamento

Pesquisa revela como o planejamento financeiro influencia as escolhas dos turistas e reforça a preferência por destinos nacionais

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
21/10/2026 17:33 - atualizado em 21/10/2026 17:33

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Brasileiros querem viajar em 2027, mas planejam ajustar o orçamento
Explorar novos destinos segue nos planos dos brasileiros para as próximas férias, muitos buscando opções que cabem no orçamento crédito: GettyImages

Viajar nas férias continua nos planos dos brasileiros, mas o orçamento deve pesar na hora de organizar os passeios. Segundo o relatório NowNext 2026-2027, da plataforma de reservas Omio, desenvolvido em parceria com a YouGov, 73% dos entrevistados no Brasil provavelmente farão uma viagem de férias ou lazer nos próximos 12 meses ou já reservaram uma. Ao mesmo tempo, 88% esperam adotar medidas para controlar os gastos.

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Entre as estratégias mais citadas nos seis países pesquisados estão buscar ofertas e planejar com flexibilidade (32%), viajar na baixa temporada (30%) e organizar a viagem com maior antecedência (29%). Os percentuais correspondem à média internacional, não apenas aos brasileiros.

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O turismo nacional também aparece entre as preferências. De acordo com o levantamento, 76% dos brasileiros esperam viajar dentro do país, dez pontos percentuais acima da média dos seis mercados analisados.

A pesquisa ouviu 8.505 adultos no Brasil, na Alemanha, na Itália, na Espanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos, entre 3 e 10 de setembro de 2026. Para as análises sobre intenção de viajar, o relatório considera os entrevistados que indicaram alguma probabilidade de fazer uma viagem de férias ou lazer nos 12 meses seguintes.

Planos para as férias

Além do orçamento, a escolha dos roteiros também influencia o planejamento. Segundo a pesquisa, 53% dos brasileiros entrevistados planejam ou consideram seriamente fazer viagens com múltiplas paradas dentro do mesmo país ou região. Entre as motivações estão ter experiências variadas, aproveitar melhor o tempo e buscar um melhor custo-benefício.

O calor também aparece entre os fatores considerados pelos viajantes. De acordo com o levantamento, 83% dos brasileiros pretendem adotar ao menos uma medida para adaptar as férias às altas temperaturas. Entre as possibilidades estão viajar em outro período do ano e escolher destinos mais frescos ou em regiões de maior altitude.

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