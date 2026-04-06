Sem ideia de destino? 15 lugares para viajar perfeitos para você
De praias relaxantes a cidades vibrantes: nosso guia te ajuda a escolher a viagem ideal de acordo com seu estilo, tempo e orçamento
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Escolher o próximo destino de viagem pode ser um desafio, mas a recompensa é sempre inesquecível. Seja para relaxar em uma praia paradisíaca, se aventurar em trilhas na natureza, explorar a cultura de uma cidade histórica ou simplesmente encontrar um lugar que caiba no seu bolso, existe uma opção perfeita esperando por você. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 15 destinos incríveis para todos os gostos e estilos.
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Para quem ama praia e sol
1. Maragogi, Alagoas
Conhecido como o "Caribe Brasileiro", Maragogi encanta com suas águas cristalinas e tranquilas. O grande destaque são as Galés, famosas piscinas naturais formadas por recifes de corais que surgem na maré baixa, perfeitas para mergulho com snorkel e observação da vida marinha.
2. Fernando de Noronha, Pernambuco
Um santuário ecológico de beleza incomparável. Noronha é o destino ideal para quem busca praias perfeitas, como a Baía do Sancho, e um contato profundo com a natureza, incluindo mergulhos com tartarugas, golfinhos e uma imensa variedade de peixes.
3. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro
Com areias brancas e um mar de tons azuis impressionantes, Arraial do Cabo é famoso por suas águas geladas e transparentes. Os passeios de barco são indispensáveis para conhecer praias como as Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno.
Para os aventureiros e amantes da natureza
4. Chapada Diamantina, Bahia
Um paraíso para trekking e ecoturismo. Explore cachoeiras altíssimas, como a da Fumaça, com seus impressionantes 340 metros de queda d'água, e percorra vales impressionantes, como o Vale do Pati, e cânions imponentes. Uma imersão completa na natureza selvagem do Brasil.
5. Jalapão, Tocantins
Um destino único no coração do Brasil, com dunas douradas, rios de água potável e os famosos Fervedouros, nascentes onde a pressão da água é tão forte que é impossível afundar. A paisagem rústica e preservada garante uma aventura autêntica.
6. Bonito, Mato Grosso do Sul
Referência mundial em ecoturismo, Bonito faz jus ao nome. As atividades principais incluem flutuação em rios de águas incrivelmente cristalinas, visita a grutas com lagos azuis e trilhas para observação da fauna e flora local.
Para quem curte a agitação das cidades
7. Ouro Preto, Minas Gerais
Viaje no tempo ao caminhar pelas ladeiras de Ouro Preto. A cidade é um museu a céu aberto, com igrejas barrocas, casarões coloniais e uma rica história ligada ao ciclo do ouro no Brasil. É o destino perfeito para quem ama história, arte e cultura.
8. Salvador, Bahia
A capital baiana é pura energia. Com um centro histórico vibrante, o Pelourinho, uma culinária inconfundível e uma forte herança cultural afro-brasileira, Salvador oferece uma experiência rica em música, dança e tradições.
9. Buenos Aires, Argentina
A capital argentina combina o charme europeu com a paixão latina. Explore bairros como La Boca e Palermo, assista a um show de tango, delicie-se com a gastronomia local e aproveite a vibrante vida cultural da cidade.
Para viajar gastando pouco
10. João Pessoa, Paraíba
Com belas praias urbanas, um ritmo tranquilo e um custo de vida conhecido por ser um dos mais acessíveis entre as capitais nordestinas, João Pessoa é uma excelente escolha para quem busca economia sem abrir mão de um ótimo destino.
11. Itacaré, Bahia
Um refúgio que mistura praias perfeitas para o surfe com a tranquilidade da Mata Atlântica. Itacaré oferece uma ótima infraestrutura com preços mais amigáveis em comparação a outros destinos badalados, sendo ideal para mochileiros e jovens.
12. Foz do Iguaçu, Paraná
Além de abrigar uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu, a cidade oferece uma excelente relação custo-benefício e a possibilidade de visitar três países em uma única viagem (Brasil, Argentina e Paraguai).
Para experiências únicas e inesquecíveis
13. Deserto do Atacama, Chile
Prepare-se para paisagens de outro mundo no deserto mais árido do mundo. De gêiseres a lagoas coloridas e um céu noturno espetacular para observação de estrelas, o Atacama oferece uma experiência surreal e inesquecível.
14. Lençóis Maranhenses, Maranhão
Um cenário único no mundo, onde dunas de areia branca se encontram com lagoas de água doce e cristalina. Caminhar por essa paisagem, especialmente entre junho e setembro, é uma experiência que parece um sonho.
15. Amazônia, Brasil
Para uma imersão total na maior floresta tropical do mundo, hospede-se em um hotel de selva, navegue pelos rios, faça trilhas para conhecer a biodiversidade e conecte-se com a natureza de uma forma profunda e transformadora.
Como escolher o seu destino ideal?
Ainda na dúvida? Pense nos seguintes pontos:
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Seu orçamento: Defina quanto você pode gastar. Isso ajudará a filtrar destinos e tipos de acomodação.
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Tempo disponível: Uma viagem de fim de semana pede um destino mais próximo, enquanto férias mais longas permitem explorar lugares mais distantes.
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Estilo de viagem: Você prefere relaxar ou se aventurar? Gosta de agito ou de tranquilidade? Responder a essas perguntas é a chave para encontrar o lugar perfeito para você.
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