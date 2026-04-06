Sem ideia de destino? 15 lugares para viajar perfeitos para você

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Escolher o próximo destino de viagem pode ser um desafio, mas a recompensa é sempre inesquecível. Seja para relaxar em uma praia paradisíaca, se aventurar em trilhas na natureza, explorar a cultura de uma cidade histórica ou simplesmente encontrar um lugar que caiba no seu bolso, existe uma opção perfeita esperando por você. Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 15 destinos incríveis para todos os gostos e estilos.

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Para quem ama praia e sol

1. Maragogi, Alagoas

Conhecido como o "Caribe Brasileiro", Maragogi encanta com suas águas cristalinas e tranquilas. O grande destaque são as Galés, famosas piscinas naturais formadas por recifes de corais que surgem na maré baixa, perfeitas para mergulho com snorkel e observação da vida marinha.

Maragogi, o ‘Caribe Brasileiro’, oferece águas cristalinas para mergulho e relaxamento nas famosas piscinas naturais.Brastock Images de Getty Images

2. Fernando de Noronha, Pernambuco

Um santuário ecológico de beleza incomparável. Noronha é o destino ideal para quem busca praias perfeitas, como a Baía do Sancho, e um contato profundo com a natureza, incluindo mergulhos com tartarugas, golfinhos e uma imensa variedade de peixes.

As paisagens exuberantes de Fernando de Noronha, como a famosa Baía do Sancho, atraem turistas em busca de contato com a natureza.Alessander Carneiro de Pexels

3. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Com areias brancas e um mar de tons azuis impressionantes, Arraial do Cabo é famoso por suas águas geladas e transparentes. Os passeios de barco são indispensáveis para conhecer praias como as Prainhas do Pontal do Atalaia e a Praia do Forno.

As praias de Arraial do Cabo, como a Praia do Forno, encantam visitantes com suas areias brancas e águas azuis transparentes, cenário de descanso e diversão.jopstock

Para os aventureiros e amantes da natureza

4. Chapada Diamantina, Bahia

Um paraíso para trekking e ecoturismo. Explore cachoeiras altíssimas, como a da Fumaça, com seus impressionantes 340 metros de queda d'água, e percorra vales impressionantes, como o Vale do Pati, e cânions imponentes. Uma imersão completa na natureza selvagem do Brasil.

Cânions e vales impressionantes da Chapada Diamantina convidam à aventura em meio à natureza selvagem do Brasil.Raphael Pizzino de Getty Images

5. Jalapão, Tocantins

Um destino único no coração do Brasil, com dunas douradas, rios de água potável e os famosos Fervedouros, nascentes onde a pressão da água é tão forte que é impossível afundar. A paisagem rústica e preservada garante uma aventura autêntica.

A paisagem rústica de formações rochosas e vegetação exuberante do Jalapão ilustra a aventura no coração do Brasil.FG Trade de Getty Images Signature

6. Bonito, Mato Grosso do Sul

Referência mundial em ecoturismo, Bonito faz jus ao nome. As atividades principais incluem flutuação em rios de águas incrivelmente cristalinas, visita a grutas com lagos azuis e trilhas para observação da fauna e flora local.

Destinos de natureza em Bonito proporcionam experiências únicas com a vida selvagem, em cenários que convidam à contemplação e aventura.www.artushfoto.eu de Artush

Para quem curte a agitação das cidades

7. Ouro Preto, Minas Gerais

Viaje no tempo ao caminhar pelas ladeiras de Ouro Preto. A cidade é um museu a céu aberto, com igrejas barrocas, casarões coloniais e uma rica história ligada ao ciclo do ouro no Brasil. É o destino perfeito para quem ama história, arte e cultura.

Ouro Preto, em Minas Gerais, é um destino rico em história e cultura barroca, com suas ladeiras e arquitetura colonial imponente. Kamchatka

8. Salvador, Bahia

A capital baiana é pura energia. Com um centro histórico vibrante, o Pelourinho, uma culinária inconfundível e uma forte herança cultural afro-brasileira, Salvador oferece uma experiência rica em música, dança e tradições.

Salvador, capital baiana, encanta com sua combinação de história, cultura e praias vibrantes, um destino imperdível para a agitação urbana.gustavomellossa de Getty Images Pro

9. Buenos Aires, Argentina

A capital argentina combina o charme europeu com a paixão latina. Explore bairros como La Boca e Palermo, assista a um show de tango, delicie-se com a gastronomia local e aproveite a vibrante vida cultural da cidade.

A capital argentina, Buenos Aires, é um dos destinos perfeitos para quem busca a agitação e a vibrante vida cultural das grandes cidades.Imágenes de Cristian Martin

Para viajar gastando pouco

10. João Pessoa, Paraíba

Com belas praias urbanas, um ritmo tranquilo e um custo de vida conhecido por ser um dos mais acessíveis entre as capitais nordestinas, João Pessoa é uma excelente escolha para quem busca economia sem abrir mão de um ótimo destino.

A vibrante João Pessoa combina belezas naturais com urbanidade, sendo um destino acessível para o litoral brasileiro.VanessaBarcia de Getty Images

11. Itacaré, Bahia

Um refúgio que mistura praias perfeitas para o surfe com a tranquilidade da Mata Atlântica. Itacaré oferece uma ótima infraestrutura com preços mais amigáveis em comparação a outros destinos badalados, sendo ideal para mochileiros e jovens.

As praias intocadas e a vegetação exuberante de Itacaré, na Bahia, convidam para uma viagem de aventura e relaxamento.Danilo Luna de Getty Images

12. Foz do Iguaçu, Paraná

Além de abrigar uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu, a cidade oferece uma excelente relação custo-benefício e a possibilidade de visitar três países em uma única viagem (Brasil, Argentina e Paraguai).

As Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, são o principal atrativo de Foz do Iguaçu, destino com ótimo custo-benefício.mytrade1 de Getty Images

Para experiências únicas e inesquecíveis

13. Deserto do Atacama, Chile

Prepare-se para paisagens de outro mundo no deserto mais árido do mundo. De gêiseres a lagoas coloridas e um céu noturno espetacular para observação de estrelas, o Atacama oferece uma experiência surreal e inesquecível.

As paisagens áridas e “de outro mundo” do Deserto do Atacama prometem experiências inesquecíveis aos seus visitantes.Rafael Silva de Pexels

14. Lençóis Maranhenses, Maranhão

Um cenário único no mundo, onde dunas de areia branca se encontram com lagoas de água doce e cristalina. Caminhar por essa paisagem, especialmente entre junho e setembro, é uma experiência que parece um sonho.

Caminhar pelas dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses, entre junho e setembro, é uma experiência que parece um sonho e um destino inesquecível.Cristian Lourenço de Getty Images

15. Amazônia, Brasil

Para uma imersão total na maior floresta tropical do mundo, hospede-se em um hotel de selva, navegue pelos rios, faça trilhas para conhecer a biodiversidade e conecte-se com a natureza de uma forma profunda e transformadora.

Navegar pelos rios da Amazônia oferece uma imersão profunda na maior floresta tropical do mundo.gustavofrazao de Getty Images Pro

Como escolher o seu destino ideal?

Ainda na dúvida? Pense nos seguintes pontos:

Seu orçamento: Defina quanto você pode gastar. Isso ajudará a filtrar destinos e tipos de acomodação.

Tempo disponível: Uma viagem de fim de semana pede um destino mais próximo, enquanto férias mais longas permitem explorar lugares mais distantes.

Estilo de viagem: Você prefere relaxar ou se aventurar? Gosta de agito ou de tranquilidade? Responder a essas perguntas é a chave para encontrar o lugar perfeito para você. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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