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Destinos brasileiros em alta: o roteiro que viralizou nas redes sociais

Saiba por que alguns lugares viram tendência e como planejar sua viagem para além da foto perfeita: veja dicas de quando ir, custos e cuidados

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
17/03/2026 16:43

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Destinos brasileiros em alta: o roteiro que viralizou nas redes sociais
Belezas naturais como Lençóis Maranhenses, Capitólio e Alter do Chão atraem turistas que buscam destinos virais no Brasil crédito: Leandro Couri/EM / Tereza Gontijo/Divulgacao / Instagram/Reprodução

De praias paradisíacas a desertos com lagoas cristalinas, o Brasil está repleto de paisagens que parecem feitas para as redes sociais. Nos últimos anos, vimos destinos antes pouco conhecidos se transformarem em fenômenos de popularidade, impulsionados por fotos e vídeos que viralizaram no Instagram e no TikTok. Mas o que está por trás dessa fama repentina e como planejar uma viagem que vá além da foto perfeita?

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Por que esses destinos se tornam virais?

A combinação de beleza natural estonteante, a divulgação por influenciadores digitais e o desejo coletivo por experiências autênticas cria o cenário ideal para um destino viralizar. Lugares como os Lençóis Maranhenses ou a Rota Ecológica dos Milagres oferecem um apelo visual único, que se destaca no feed e desperta o interesse de milhares de viajantes em busca do próximo roteiro dos sonhos.

O que considerar antes de visitar esses lugares

A popularidade traz consigo desafios, como a superlotação e o impacto ambiental. Por isso, um bom planejamento é essencial. O primeiro passo é pesquisar a melhor época para ir, já que a paisagem pode mudar drasticamente. Lençóis Maranhenses, por exemplo, tem lagoas cheias apenas em um período específico do ano, geralmente entre maio e setembro, com junho a agosto sendo o pico. A temporada pode variar conforme as chuvas de cada ano, então é sempre bom consultar guias locais.

Além da sazonalidade, considere outros pontos:

  • Reservas antecipadas: em alta temporada, hospedagens e passeios se esgotam rapidamente. Planeje com antecedência para garantir os melhores preços e lugares;

  • Logística e infraestrutura: muitos desses locais são remotos e exigem deslocamentos específicos, como veículos 4x4 ou barcos. Verifique como chegar e se a infraestrutura local atende às suas necessidades;

  • Custos: a alta demanda pode inflacionar os preços. Pesquise os custos médios de alimentação, transporte e passeios para não ter surpresas.

Roteiros em alta: 4 destinos para conhecer

Lençóis Maranhenses (MA)

Um deserto de areia branca entrecortado por milhares de lagoas de água doce e cristalina. O cenário é único no mundo e oferece uma experiência inesquecível, especialmente durante o pôr do sol nas dunas.

Vista aérea de dunas de areia branca e lagoas de água azul e verde nos Lençóis Maranhenses.
A beleza única dos Lençóis Maranhenses, um dos destinos brasileiros que viralizam nas redes sociais pela combinação de dunas e lagoas.Instagram/Reprodução

São Miguel dos Milagres (AL)

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, o local é famoso por suas praias de águas mornas e transparentes, protegidas por recifes de corais. A charmosa Capela dos Milagres, à beira-mar, virou um ícone para casamentos e fotos.

Redes coloridas na água, praia tropical com coqueiros, pessoas e céu azul com nuvens.
Redes coloridas na água ilustram o apelo visual único dos destinos brasileiros que viralizam, misturando relaxamento e beleza natural.Leonardo Meireles/CB/D.A Press

Capitólio (MG)

Conhecido como o “Mar de Minas”, o destino atrai por seus cânions imponentes que podem ser explorados em passeios de lancha pelo Lago de Furnas. Após um reordenamento turístico para aumentar a segurança, é fundamental verificar as regras de visitação atuais antes de planejar a viagem.

Barco em água verde cercado por altos cânions rochosos sob céu azul claro.
Passeios de lancha pelos imponentes cânions de Capitólio (MG), um dos destinos brasileiros que viralizaram nas redes sociais.Leandro Couri/EM

Alter do Chão (PA)

Apelidado de “Caribe Amazônico”, revela suas mais belas praias de areia branca durante a vazante do Rio Tapajós, no período da seca, que geralmente ocorre entre agosto e janeiro. A Ilha do Amor é o cartão-postal mais famoso.

Vista aérea de rio com praia de areia branca, barcos, quiosques, vegetação e colina.
As praias de areia branca e águas calmas de Alter do Chão, conhecido como "Caribe Amazônico", são um dos destinos brasileiros que viralizaram nas redes.Tereza Gontijo/Divulgacao

Turismo consciente: além da foto perfeita

Ao visitar um destino popular, lembre-se do seu papel como turista. Respeite a cultura local, contrate guias credenciados, não deixe lixo nas trilhas ou praias e prefira apoiar pequenos negócios da comunidade. Viajar de forma consciente garante que esses lugares incríveis continuem preservados para as futuras gerações.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.

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