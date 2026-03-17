Destinos brasileiros em alta: o roteiro que viralizou nas redes sociais

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

De praias paradisíacas a desertos com lagoas cristalinas, o Brasil está repleto de paisagens que parecem feitas para as redes sociais. Nos últimos anos, vimos destinos antes pouco conhecidos se transformarem em fenômenos de popularidade, impulsionados por fotos e vídeos que viralizaram no Instagram e no TikTok. Mas o que está por trás dessa fama repentina e como planejar uma viagem que vá além da foto perfeita?

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Por que esses destinos se tornam virais?

A combinação de beleza natural estonteante, a divulgação por influenciadores digitais e o desejo coletivo por experiências autênticas cria o cenário ideal para um destino viralizar. Lugares como os Lençóis Maranhenses ou a Rota Ecológica dos Milagres oferecem um apelo visual único, que se destaca no feed e desperta o interesse de milhares de viajantes em busca do próximo roteiro dos sonhos.

O que considerar antes de visitar esses lugares

A popularidade traz consigo desafios, como a superlotação e o impacto ambiental. Por isso, um bom planejamento é essencial. O primeiro passo é pesquisar a melhor época para ir, já que a paisagem pode mudar drasticamente. Lençóis Maranhenses, por exemplo, tem lagoas cheias apenas em um período específico do ano, geralmente entre maio e setembro, com junho a agosto sendo o pico. A temporada pode variar conforme as chuvas de cada ano, então é sempre bom consultar guias locais.

Além da sazonalidade, considere outros pontos:

Reservas antecipadas: em alta temporada, hospedagens e passeios se esgotam rapidamente. Planeje com antecedência para garantir os melhores preços e lugares;

Logística e infraestrutura: muitos desses locais são remotos e exigem deslocamentos específicos, como veículos 4x4 ou barcos. Verifique como chegar e se a infraestrutura local atende às suas necessidades;

Custos: a alta demanda pode inflacionar os preços. Pesquise os custos médios de alimentação, transporte e passeios para não ter surpresas.

Roteiros em alta: 4 destinos para conhecer

Lençóis Maranhenses (MA)

Um deserto de areia branca entrecortado por milhares de lagoas de água doce e cristalina. O cenário é único no mundo e oferece uma experiência inesquecível, especialmente durante o pôr do sol nas dunas.

A beleza única dos Lençóis Maranhenses, um dos destinos brasileiros que viralizam nas redes sociais pela combinação de dunas e lagoas.Instagram/Reprodução

São Miguel dos Milagres (AL)

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, o local é famoso por suas praias de águas mornas e transparentes, protegidas por recifes de corais. A charmosa Capela dos Milagres, à beira-mar, virou um ícone para casamentos e fotos.

Redes coloridas na água ilustram o apelo visual único dos destinos brasileiros que viralizam, misturando relaxamento e beleza natural.Leonardo Meireles/CB/D.A Press

Capitólio (MG)

Conhecido como o “Mar de Minas”, o destino atrai por seus cânions imponentes que podem ser explorados em passeios de lancha pelo Lago de Furnas. Após um reordenamento turístico para aumentar a segurança, é fundamental verificar as regras de visitação atuais antes de planejar a viagem.

Passeios de lancha pelos imponentes cânions de Capitólio (MG), um dos destinos brasileiros que viralizaram nas redes sociais.Leandro Couri/EM

Alter do Chão (PA)

Apelidado de “Caribe Amazônico”, revela suas mais belas praias de areia branca durante a vazante do Rio Tapajós, no período da seca, que geralmente ocorre entre agosto e janeiro. A Ilha do Amor é o cartão-postal mais famoso.

As praias de areia branca e águas calmas de Alter do Chão, conhecido como "Caribe Amazônico", são um dos destinos brasileiros que viralizaram nas redes.Tereza Gontijo/Divulgacao

Turismo consciente: além da foto perfeita

Ao visitar um destino popular, lembre-se do seu papel como turista. Respeite a cultura local, contrate guias credenciados, não deixe lixo nas trilhas ou praias e prefira apoiar pequenos negócios da comunidade. Viajar de forma consciente garante que esses lugares incríveis continuem preservados para as futuras gerações.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.