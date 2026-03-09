Destinos brasileiros que parecem o exterior: viaje pelo mundo sem sair do país

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Explorar culturas de diferentes partes do mundo sem a necessidade de um passaporte é uma realidade em diversas cidades brasileiras. A forte influência de imigrantes europeus moldou vilarejos e metrópoles que hoje oferecem uma imersão em arquitetura, gastronomia e tradições estrangeiras. Conheça quatro destinos que parecem ter saído diretamente de um cartão-postal internacional.

Holambra (SP): um pedaço da Holanda no Brasil

Localizada a cerca de 130 km da capital paulista, Holambra é conhecida como a cidade das flores. Fundada por imigrantes holandeses, a cidade encanta com sua arquitetura típica, moinhos de vento coloridos e vastos campos de flores. O principal evento é a Expoflora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, que acontece anualmente na primavera e atrai milhares de visitantes com suas paradas, danças e comidas típicas.

A arquitetura típica de Holambra reflete a herança holandesa, marcando a entrada da cidade conhecida como a capital das flores.paulobaqueta de Getty Images

Penedo (RJ): a pequena Finlândia brasileira

No Sul do estado do Rio de Janeiro, no município de Itatiaia, encontra-se Penedo, a principal colônia finlandesa no Brasil. Fundada em 1929, mantém vivas as tradições nórdicas em sua arquitetura, com casas de madeira coloridas, e na cultura, com grupos de dança folclórica e as famosas saunas. A Pequena Finlândia, um centro comercial a céu aberto, inclui a charmosa Casa do Papai Noel, tornando o destino mágico durante todo o ano.

Penedo é a principal colônia finlandesa no Brasilcesarvr de Getty Images

Blumenau (SC): a Alemanha sem sair do Sul

Colonizada por alemães, Blumenau é um dos mais famosos redutos germânicos do Brasil. As ruas da cidade são repletas de construções no estilo enxaimel, especialmente no Bairro Vila Germânica, onde acontece a Oktoberfest. Considerada uma das maiores festas de cerveja do mundo e a maior das Américas, o evento celebra a cultura alemã com muita música, trajes típicos, gastronomia e, claro, cerveja.

A arquitetura enxaimel de Blumenau transporta visitantes para a cultura alemã no Sul do Brasil.Cecilio Baez

Gramado (RS): o charme da Europa alpina

Com sua arquitetura de inspiração bávara e suíça, Gramado é um dos destinos mais procurados da Serra Gaúcha. A cidade é famosa pelo clima frio, pela farta gastronomia que inclui fondues e chocolates artesanais, e por seus eventos grandiosos, como o Natal Luz e o Festival de Cinema. Caminhar pela Avenida Borges de Medeiros e admirar as construções, os jardins de hortênsias e o Lago Negro é como passear por uma pequena vila alpina.

Gramado, na Serra Gaúcha, encanta com sua arquitetura de inspiração europeia e o clima festivo do Natal Luz.Cecilio Baez

