Assine
overlay
Início Turismo
TURISMO NO BRASIL

Destinos brasileiros que parecem o exterior: viaje pelo mundo sem sair do país

De vilarejos alpinos a campos de flores holandeses: um roteiro com cidades que transportam você para outros países sem precisar de passaporte

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/03/2026 14:36

compartilhe

SIGA
x
Destinos brasileiros que parecem o exterior: viaje pelo mundo sem sair do país
A arquitetura e as festividades de Gramado, como o Natal Luz, transportam visitantes para o charme das vilas alpinas europeias. crédito: Cecilio Baez

Explorar culturas de diferentes partes do mundo sem a necessidade de um passaporte é uma realidade em diversas cidades brasileiras. A forte influência de imigrantes europeus moldou vilarejos e metrópoles que hoje oferecem uma imersão em arquitetura, gastronomia e tradições estrangeiras. Conheça quatro destinos que parecem ter saído diretamente de um cartão-postal internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Holambra (SP): um pedaço da Holanda no Brasil

Localizada a cerca de 130 km da capital paulista, Holambra é conhecida como a cidade das flores. Fundada por imigrantes holandeses, a cidade encanta com sua arquitetura típica, moinhos de vento coloridos e vastos campos de flores. O principal evento é a Expoflora, a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, que acontece anualmente na primavera e atrai milhares de visitantes com suas paradas, danças e comidas típicas.

Portal de tijolos de Holambra com arquitetura holandesa e letreiros HOLAMBRA e 1948.
A arquitetura típica de Holambra reflete a herança holandesa, marcando a entrada da cidade conhecida como a capital das flores.paulobaqueta de Getty Images

Penedo (RJ): a pequena Finlândia brasileira

No Sul do estado do Rio de Janeiro, no município de Itatiaia, encontra-se Penedo, a principal colônia finlandesa no Brasil. Fundada em 1929, mantém vivas as tradições nórdicas em sua arquitetura, com casas de madeira coloridas, e na cultura, com grupos de dança folclórica e as famosas saunas. A Pequena Finlândia, um centro comercial a céu aberto, inclui a charmosa Casa do Papai Noel, tornando o destino mágico durante todo o ano.

Vista noturna aérea de cidade com rua iluminada, grande árvore de luzes e arquitetura variada.
Penedo é a principal colônia finlandesa no Brasilcesarvr de Getty Images

Blumenau (SC): a Alemanha sem sair do Sul

Colonizada por alemães, Blumenau é um dos mais famosos redutos germânicos do Brasil. As ruas da cidade são repletas de construções no estilo enxaimel, especialmente no Bairro Vila Germânica, onde acontece a Oktoberfest. Considerada uma das maiores festas de cerveja do mundo e a maior das Américas, o evento celebra a cultura alemã com muita música, trajes típicos, gastronomia e, claro, cerveja.

Fileira de casas com arquitetura enxaimel de telhados vermelhos sob céu azul, com palmeiras.
A arquitetura enxaimel de Blumenau transporta visitantes para a cultura alemã no Sul do Brasil.Cecilio Baez

Gramado (RS): o charme da Europa alpina

Com sua arquitetura de inspiração bávara e suíça, Gramado é um dos destinos mais procurados da Serra Gaúcha. A cidade é famosa pelo clima frio, pela farta gastronomia que inclui fondues e chocolates artesanais, e por seus eventos grandiosos, como o Natal Luz e o Festival de Cinema. Caminhar pela Avenida Borges de Medeiros e admirar as construções, os jardins de hortênsias e o Lago Negro é como passear por uma pequena vila alpina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rua de cidade com arquitetura europeia, árvores, carros, decorações natalinas e um campanário ao fundo.
Gramado, na Serra Gaúcha, encanta com sua arquitetura de inspiração europeia e o clima festivo do Natal Luz.Cecilio Baez

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.

Tópicos relacionados:

alemanha finlandia holanda viagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay