Estas são as 6 principais tendências de viagem para as férias de 2026
De escapadas curtas a viagens focadas em bem-estar e eventos, veja o que vai estar em alta no turismo e inspire-se para planejar suas próximas férias.
Planejar as férias de 2026 pode ser diferente do que você imagina. O turismo está se transformando e novas formas de explorar o mundo ganham força, influenciadas por mudanças de comportamento, busca por bem-estar e até pelo clima. Se você já está sonhando com o próximo destino, conhecer as tendências pode inspirar roteiros mais autênticos e conectados com o seu estilo de vida.
De viagens rápidas a jornadas com propósito, as prioridades dos viajantes estão mudando. A ideia não é mais apenas visitar um lugar, mas viver uma experiência completa. Abaixo, listamos as principais tendências que devem guiar o planejamento das férias em 2026.
As 6 principais tendências de viagem para 2026
1. Gig-tripping: viajar por um evento
O foco aqui é um evento específico, como o show de uma banda, um festival de música ou uma grande competição esportiva. Em 2026, por exemplo, eventos como a Copa do Mundo da FIFA (nos EUA, México e Canadá) e os Jogos Olímpicos de Inverno (em Milão-Cortina, na Itália) devem impulsionar esse movimento. O destino se torna secundário ao acontecimento, e toda a logística da viagem é organizada em torno do evento.
2. Coolcationing: a busca por destinos mais frios
Com as ondas de calor cada vez mais intensas, muitos viajantes estão trocando as praias lotadas por refúgios com temperaturas amenas. Destinos como a Patagônia, os países escandinavos ou as terras altas da Escócia ganham popularidade como uma forma de fugir do calor extremo e explorar paisagens diferentes.
3. Fugas de bem-estar
A necessidade de desconectar nunca foi tão grande. Viagens focadas em saúde mental e física estão em alta, seja em um retiro de ioga na Costa Rica, um spa nos Alpes suíços ou um hotel com programa de detox digital. O objetivo é recarregar as energias e reduzir o estresse em contato direto com a natureza.
4. Escapadas curtas e frequentes
Nem sempre é preciso esperar um ano inteiro pelas férias. As microviagens, feitas em feriados prolongados ou fins de semana, são uma forma prática de quebrar a rotina. A ideia é explorar cidades históricas próximas, refúgios rurais ou praias a poucas horas de distância, otimizando o tempo sem gastar uma fortuna.
5. Viagens sem pressa (slow travel)
Essa tendência é o oposto do turismo maratonado. Em vez de correr para visitar vários pontos turísticos, a proposta é ficar mais tempo em um único lugar, como alugar uma casa em uma pequena vila na Toscana por um mês. O objetivo é mergulhar na cultura local, frequentar o comércio da região e viver como um habitante.
6. Turismo regenerativo
Mais do que apenas sustentável, o turismo regenerativo propõe deixar um impacto positivo no destino. Isso pode incluir a participação em projetos de reflorestamento na Amazônia, voluntariado em comunidades locais ou a escolha de hospedagens que contribuam ativamente para a recuperação do ecossistema e da cultura da região.
Seja qual for o seu perfil, as tendências para 2026 mostram um caminho claro: viagens com mais propósito, consciência e conexão. Agora, é só escolher a que mais combina com você e começar a planejar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.