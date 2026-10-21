IA assume a produção do site e libera o empresário para focar os resultados

Para o dono de um pequeno negócio, colocar um site no ar costumava envolver uma série de tarefas pouco ligadas à rotina da empresa: montar a estrutura da página, escrever os textos, escolher imagens, contratar hospedagem e configurar a segurança. Ao criar site com inteligência artificial , boa parte desse trabalho passa a ser feita pela tecnologia. Com isso, o empresário ganha tempo para se dedicar à gestão e aos resultados da empresa.

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É essa a proposta do chat lançado pelo GreatPages , plataforma brasileira de criação de sites e landing pages. O usuário descreve o negócio, o público e o objetivo da página. A partir disso, a Great AI, inteligência artificial integrada à plataforma, cria páginas completas do zero em poucos minutos, com estrutura, textos, imagens e seções.

O que a IA tira da rotina do empresário

A Great AI assume a produção da página do início ao fim. A publicação acontece no mesmo ambiente, com hospedagem, certificado SSL e CDN já incluídos, sem necessidade de contratar outro fornecedor ou configurar servidores. Criar e editar o site também dispensa conhecimentos de HTML, CSS ou JavaScript.

A plataforma elimina etapas operacionais e acelera o processo. O empresário não precisa coordenar fornecedores nem aprender ferramentas técnicas: basta descrever o que a empresa faz para receber uma primeira versão pronta para uso. Se quiser, ele pode ajustar essa versão depois, conversando com a IA ou pelo editor visual.

Mais tempo para oferta, preço e posicionamento

Com a produção a cargo da IA, as decisões estratégicas continuam com quem conhece a empresa. Oferta, preço e posicionamento seguem definidos pelo empresário. Ele pode concentrar a atenção nesses pontos e no acompanhamento do que a página precisa gerar, sejam agendamentos, pedidos de orçamento, contatos ou vendas.

O movimento acompanha o uso que os pequenos negócios já fazem da tecnologia. A pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026, do Sebrae com o Meta Instituto de Pesquisa, ouviu 7.182 empreendedores entre 24 de março e 8 de maio de 2026. Segundo o levantamento, o principal uso da IA é aprimorar tarefas que a equipe já fazia (28%), seguido da introdução de novas funções (19%). Entre os negócios que usam IA, 90% não mudaram o número de funcionários por causa da tecnologia.

No total, 52% dos pequenos negócios brasileiros usaram IA nas duas semanas anteriores à entrevista, contra 21% nos Estados Unidos. Os dados mostram a IA melhorando o trabalho que já existe. Na criação de sites, isso significa menos tempo dedicado à montagem da página e mais atenção ao negócio.

Da criação à publicação em um só lugar

Para Alison Zigulich, CEO da GreatPages, o ganho está em reunir todas essas etapas em um mesmo ambiente. “Hoje, existem várias ferramentas que criam páginas, mas, depois disso, o usuário ainda precisa encontrar onde hospedar o site, configurar servidores, buscar soluções de segurança e resolver outras questões técnicas. A proposta da GreatPages é simplificar esse processo, reunindo a criação por conversa com inteligência artificial e toda a estrutura necessária para publicar. Assim, mais pessoas conseguem tirar suas ideias do papel sem precisar dominar toda essa parte técnica”, afirma.

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Segundo dados da empresa, a plataforma já soma mais de 7 milhões de páginas criadas e presença em mais de 60 países. Para o empresário, a lógica é dividir o trabalho: a IA cuida da produção e da infraestrutura do site, e ele fica com as decisões e os resultados do negócio.