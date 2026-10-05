Assine
overlay
Início Casa e Decoração
NATAL

4 quadrados de retalhos são o ponto de partida de uma técnica de costura que transforma sobras de tecido em peças com usos que vão além da decoração

Aprenda a fazer presentes e decorações festivas com sobras de pano; projetos perfeitos para iniciantes e para criar artigos únicos e cheios de afeto

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
05/10/2026 10:21

compartilhe

×
4 quadrados de retalhos são o ponto de partida de uma técnica de costura que transforma sobras de tecido em peças com usos que vão além da decoração
Enfeites feitos de retalhos, como estrelas, dão um toque pessoal e sustentável à decoração da árvore de Natal. crédito: Gerada por IA

Com o Natal de 2026 se aproximando, a época mais festiva do ano traz a oportunidade de criar presentes e decorações com um toque pessoal e afetuoso. Se você tem uma caixa cheia de retalhos de tecido guardados, saiba que eles podem se transformar em peças únicas, mesmo que você seja iniciante na costura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Transformar sobras de pano em artigos natalinos não só é uma forma criativa de reaproveitar materiais, mas também uma maneira de presentear amigos e familiares com algo exclusivo. Os projetos são simples, práticos de fazer e perfeitos para quem busca dar uma nova vida a tecidos que seriam descartados. Não tem retalhos? É possível encontrá-los à venda em lojas de artesanato ou reaproveitar peças de roupa antigas.

Leia Mais

Ideias criativas para usar retalhos

Com um pouco de criatividade e habilidades básicas de costura, é possível desenvolver diversos itens. Separamos quatro sugestões fáceis que podem ser usadas como presentes, enfeites para a casa ou até mesmo como embalagens originais e sustentáveis.

  • Enfeites para a árvore de Natal: use retalhos em tons de vermelho, verde e dourado para criar ornamentos em formatos clássicos, como estrelas, corações ou pequenas árvores. Basta cortar dois pedaços de tecido no formato desejado, costurar as bordas e preencher com um pouco de algodão ou manta acrílica para dar volume. Adicione uma fita para pendurar e seu enfeite estará pronto. É um projeto rápido, que leva cerca de 15 minutos por peça.

  • Saquinhos de presente personalizados: em vez de usar papel de presente, crie embalagens de tecido reutilizáveis que adicionam um charme especial. Costure saquinhos de diferentes tamanhos para acomodar os presentes e, para fechar, use uma fita de cetim ou um cordão colorido. Cada saquinho pode ser feito em menos de 30 minutos.

  • Descansos de copo temáticos: para decorar a mesa da ceia, crie descansos de copo com estampas natalinas, como flocos de neve ou renas. O processo é simples: corte quadrados ou círculos de tecido e de um material mais firme, como o feltro, para a base. Costure as partes e o resultado é um item útil e decorativo. Um conjunto de quatro peças pode ser finalizado em cerca de uma hora.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Guirlandas de tecido: uma alternativa charmosa às guirlandas tradicionais. Corte os retalhos em tiras — combinando cores como verde, vermelho e branco — e amarre-os em um aro de arame ou de madeira. Você também pode costurar pequenos triângulos de tecido em um fio resistente para criar um varal decorativo, perfeito para pendurar na parede ou na lareira. Dependendo do tamanho, o projeto pode levar de uma a duas horas.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay