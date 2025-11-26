Natal com gatos: 7 ideias de decoração para um fim de ano sem sustos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Chegou a época mais festiva do ano e, para quem tem gatos, um dilema clássico: como montar a decoração de Natal sem que ela vire o parque de diversões particular do seu felino? A tradicional árvore com suas bolas brilhantes é um convite quase irresistível para escaladas e brincadeiras que nem sempre terminam bem.

A boa notícia é que não é preciso abrir mão do clima natalino. Com criatividade, é possível transformar a casa com segurança e muito charme, mantendo os enfeites intactos e os pets protegidos. Soluções como guirlandas, arranjos e pendentes garantem a magia da data sem estresse.

1. Guirlandas em locais estratégicos

As guirlandas são uma alternativa elegante e muito segura. Fixadas na porta de entrada ou em paredes altas, elas ficam completamente fora do alcance dos gatos. Além de clássicas, são versáteis e adicionam um toque de aconchego instantâneo ao ambiente, sem oferecer riscos.

As guirlandas são uma alternativa elegante e muito seguraCatLane de Getty Images Signature / DNY59 de Getty Images Signature



2. Um toque especial na escada

Se você tem uma escada em casa, aproveite o corrimão para criar uma decoração encantadora. Enrole ramos de pinheiro artificial com fios de luzes de LED e finalize com laços de fita vermelha. O resultado é um visual sofisticado que preenche o espaço sem deixar nada ao alcance das patas curiosas.

Se você tem uma escada em casa, aproveite o corrimão para criar uma decoração encantadoradavidfillion de Getty Images Signature / Kyryl Gorlov's Images



3. Centro de mesa temático

A mesa da ceia pode se tornar o ponto central da sua decoração. Crie um arranjo baixo utilizando pinhas, bolas foscas e galhos secos dentro de uma bandeja ou fruteira. A composição fica contida e organizada, dificultando que o gato espalhe os itens pela casa.

A mesa da ceia pode se tornar o ponto central da sua decoraçãoTruecreatives



4. Pendentes criativos nas janelas

Reaproveite os enfeites da árvore de uma maneira diferente, pendurando-os em janelas com fios de nylon. Bolas, estrelas e flocos de neve criam um efeito visual interessante, principalmente à noite. Apenas se certifique de que fiquem a uma altura que seu felino não consiga alcançar.

Reaproveite os enfeites da árvore de uma maneira diferentePelageia Zelenina de Pexels / Nam Ng de Pexels



5. Charme nos detalhes do mobiliário

Pequenos toques decorativos em estantes, aparadores ou prateleiras altas podem fazer toda a diferença. Uma pequena estrela, um arranjo de velas de LED ou miniaturas de renas e papai noel criam pontos de interesse visual sem sobrecarregar o ambiente ou se tornar um alvo fácil.

Pequenos toques decorativos em estantes, aparadores ou prateleiras altas podem fazer toda a diferençapilipphoto de Getty Images Pro



6. Arranjos com flores da estação

Um belo vaso com flores vermelhas e brancas, complementado por folhagens verdes, traz vida e elegância para qualquer cômodo. Escolha um vaso pesado e estável para evitar que seja derrubado com facilidade. Posicionado sobre uma mesa de centro ou aparador, vira um ponto de cor na decoração.

Um belo vaso com flores com folhagens verdes, traz vida e elegância para qualquer cômodoAndy Lee de Pexels



7. Varal de enfeites natalinos

Outra forma prática de usar os ornamentos tradicionais é transformá-los em um varal. Passe um fio de juta ou barbante colorido por bolas, pinhas e estrelas e pendure-o sobre uma porta, janela ou parede. É uma decoração alegre, fácil de fazer e que se mantém longe do chão.

Outra forma prática de usar os ornamentos tradicionais é transformá-los em um varalMoisescu Florentina's Images

