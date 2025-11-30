Iluminado e maximalista

Chegou a hora de tirar da caixa as árvores de Natal e espalhar pela casa o aconchego que traz esta época do ano. E para cada casa e cada família há um estilo mais adequado a ser seguido na hora de escolher os adornos que enfeitam o ambiente. Seja para os mais discretos ou maximalistas, 2025 tem tendências natalinas para todos os gostos.

Tempori tempori/divulgação



Bolas

As bolas sempre foram penduricalhos clássicos para as árvores de Natal. A cada ano, elas refletem bem as tendências, afinal, podem facilmente ser trocadas ou adaptadas. A mistura de cores, texturas, tamanhos e estilos desses objetos pode enriquecer uma produção.



Neste ano, o que se observa é um crescimento no tamanho das bolas. Elas estão aparecendo consideravelmente maiores do que o tradicional, para não dizer grandes mesmo. “Este ano está maximalista. As bolas grandes são uma tendência”, conta Patrícia Moreno, da loja Embalagens Santa Luzia.



Na Tempori Casa, as bolas gigantes se misturam a uma proposta ainda mais ousada: uma árvore toda feita com bolas verdes. E nas montagens das árvores elas aparecem em vários pontos quebrando a simetria e dando um look bem diferenciado e cheio de personalidade.



Na loja Verde Que Te Quero Verde, as bolas também são protagonistas na decoração. Além de aparecerem nas árvores, elas também estão penduradas pelo teto, dispostas em diferentes alturas. Por lá, as esferas em tom metálico prateado trazem um toque moderno e, ao mesmo tempo, extravagante e minimalista.

Embalagens Santa Luzia Leandro Couri/EM/D.A.Press



Guizos

Também de forma esférica, mas com uma estética bem diferente os guizos natalinos, principalmente em tons de verde e vermelho, estão em alta. Eles podem ser dependurados nas árvores ou ficarem nos pés dela ou de alguma outra decoração. Na Embalagens Santa Luzia, ele aparece, inclusive, em um adorno que parece ter até um toque árabe, feito com guizos empilhados.



Luzes

Para Patrícia Moreno, esse Natal é o “Natal das luzes”. Muito além do tradicional pisca-pisca, as decorações natalinas hoje contam com o chamado “fio de fada” em diferentes formatos. Os fios de led delicados podem ser usados em forma de festão, para trazer ainda mais brilho para a árvore, ou mesmo enroscado em outras estruturas metálicas, seja em forma de presentes, de animais, estrelas, etc.



Adornos decorativos em formas diversas, quando revestidos com os fios de luz, já se tornam uma decoração completa, podendo substituir até uma árvore tradicional. A Embalagens Santa Luzia vende, inclusive, uma árvore metálica moderna e minimalista. Ela é envolta em luzes e, com o reflexo, se torna dourada, exalando brilho de forma sofisticada e discreta.



Na Verde Que Te Quero Verde, até mesmo enfeites para as tradicionais árvores de Natal são revestidos com o “fio de fada”, a exemplo de um em forma de estrela, que reforça a tendência das luzes e do maximalismo. Para Denise Magalhães o importante é ter várias opções e o cliente poder escolher o que deseja, dentro o estilo que mais gosta, mas reforça que ninguém abre mão as luzes.

Tons

O verde e o vermelho formam a combinação mais clássica do Natal, e nunca saem de moda. Neste ano, essa dupla continua forte do mesmo jeito. Mas os clássicos dourado e prateado continuam fortes pois têm um público cativo.



Para quem prefere tons mais neutros ou mesmo metálicos, este ano a aposta é o champanhe. A cor, que é chamativa mas elegante, traz um equilíbrio, e orna perfeitamente com decorações brancas e brilhantes, como os ursos polares e as próprias luzes em tons claros.



Bruna Gosende, da loja Tempori, explica que uma das novidades do ano foi a introdução do tom de marrom “mocha mousse”, que se espalhou pelos mais diversos setores, do vestuário à decoração.



Ursos

Por falar em marrom, os ursinhos de pelúcia também são marca do Natal de 2025. Para quem prefere uma decoração lúdica ou para quem tem crianças em casa, eles são a opção ideal. Além de aparecerem como adornos de chão ou em cenários de mesa e aparadores, os ursinhos de pelúcia são usados na composição das árvores, ao lado de bolas, em diferentes tamanhos. “Os ursos estão até como quebra-noz este ano”, comenta Patrícia, que chama a atenção para a fofura dos itens e destaca que o acabamento em pelúcia é o mais usado neste ano.



Tecidos

Os tecidos são sempre aliados da decoração de natal. São uma solução prática e rápida para trazer o clima natalino para dentro de casa. Basta investir em capas de almofada em tecido xadrez com tons de vermelho, por exemplo, para sentir como isso pode transformar uma sala de estar.



Na árvore de Natal, os tecidos também podem trazer um charme a mais. Flores encapadas em tecidos mais rústicos, bordados ou mesmo com o clássico xadrez, também são uma tendência de 2025.

Por falar nas flores, elas podem ir de acordo com o gosto do cliente. Tradicionalmente, vinham cobertas por glitter, hoje, já vem mais discretas e sóbrias, revestidas nos tecidos ou em acabamentos mais modernos e diferentes. Na Embalagens Santa Luzia, um modelo todo com aplicação de pérolas chama a atenção pela riqueza de detalhes.

Laços

Os laços bem grandes também são elementos que valorizam e trazem um toque feminino e romântico para qualquer árvore de Natal. Segundo Bruna Gosende, os laços estão sendo muito usados até como ponteira das árvores. Patrícia destaca que, além disso, há clientes que optam por dispor laços por toda a árvore, como se fossem as tradicionais bolas. Denise Magalhães ressalta que os laços são coringas para arrematar e encher mais as árvores.



Picks

Já muito amados e tradicionais, os picks natalinos chegaram com força em 2025. Eles são aquelas frutinhas vermelhas que, além de trazer cor para uma árvore, traz volume e as deixam mais amplas.

“Este ano também tem um apelo por um estilo mais rústico, mais orgânico”, diz Patrícia, destacando decorações para quem tem um estilo mais discreto ou mesmo para quem precisa de uma opção que combine melhor com um ambiente mais rústico, de fazenda ou sítio.

*Estagiária sob supervisão da editora

Isabela Teixeira da Costa