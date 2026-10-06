Quem ganhará o Nobel de Literatura? Façam suas apostas

Afonso Borges - Especial para o Estado de Minas

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E agora, Ladbrokes?

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Fiz essa pergunta em maio de 2018. Oito anos depois, volto a ela por um motivo muito melhor: Adélia Prado entrou nas apostas para o Nobel de Literatura de 2026.

A poeta de Divinópolis, aos 90 anos, aparece cotada a 33 por 1 na Ladbrokes, tradicional casa britânica de apostas. E não é o único nome brasileiro circulando nesse cassino literário: Milton Hatoum também aparece em cotações internacionais, embora não na lista atual da Ladbrokes.

Mas por que a Ladbrokes importa nessa história?

Voltemos a 2018.

Naquele ano, a Academia Sueca conseguiu o inimaginável: não concedeu o Nobel de Literatura. No centro do escândalo estava Jean-Claude Arnault, fotógrafo francês, marido da poeta Katarina Frostenson, então integrante da Academia.

Dezoito mulheres denunciaram Arnault por abuso ou assédio sexual. Ele acabaria condenado pela Justiça sueca por estupro. Mas o buraco era mais embaixo.

Arnault e Frostenson comandavam o Fórum, clube cultural de Estocolmo financiado, em parte, pela própria Academia. Uma investigação apontou irregularidades e conflitos de interesse. Em minha coluna de 2018, fui menos diplomático: "Na minha terra isso se chama nepotismo."

E tinha dinheiro na história. A crise havia começado também por causa de uma auditoria sobre os recursos destinados ao Fórum.

Faltava o ingrediente mais explosivo: Arnault foi acusado de vazar antecipadamente nomes de vencedores do Nobel. A imprensa sueca informou que isso poderia estar acontecendo havia anos. E, enquanto o segredo escapava de Estocolmo, casas como a Ladbrokes movimentavam dinheiro apostando justamente em quem receberia o prêmio.

O escândalo implodiu a Academia. Integrantes se afastaram, a credibilidade desabou e o Nobel de Literatura de 2018 foi adiado. Terminei aquela coluna com uma provocação: "A Ladbrokes vai continuar acertando o Prêmio Nobel de Literatura. Por que não?"

Pois estamos em 2026.

O Nobel será anunciado em 8 de outubro. E Adélia chega à disputa informal depois de receber o Machado de Assis e o Camões e de publicar "O jardim das oliveiras", seu primeiro livro de poemas inéditos em 12 anos. Hatoum, por sua vez, continua aparecendo no radar internacional.

É bom lembrar: casa de apostas não indica ninguém ao Nobel. As indicações oficiais permanecem secretas por 50 anos. Estamos falando de apostas, não de informação da Academia.

O Nobel de Literatura nunca premiou um nome do Brasil. Talvez esteja na hora de a Academia Sueca, depois de tanto escândalo, produzir uma surpresa realmente boa: uma poeta de Divinópolis.

Mas, infelizmente, não será esse o resultado. Para encontrar a chave, temos de mergulhar na análise dos investimentos da Academia Sueca. Dali sai o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura. Seguindo esse raciocínio, previ, meses antes, que Han Kang, da Coreia do Sul, ganharia. Por quê? Pelo seguinte: desde que foi fundada, a Academia Sueca determina os valores dos prêmios de acordo com os rendimentos das aplicações.

Eis os favoritos da casa de apostas: Can Xue (China), Haruki Murakami (Japão), Gerald Murnane (Austrália), Thomas Pynchon (Estados Unidos), Cristina Rivera Garza (México), Enrique Vila-Matas (Espanha), Lídia Jorge (Portugal), Ludmila Ulitskaya (Rússia), Margaret Atwood (Canadá) e Michel Houellebecq (França).

Mas, depois que os favoritos da Ladbrokes passaram a vencer sistematicamente, a Academia passou a ficar de olho nessa lista e praticamente descarta os cinco ou seis primeiros. Por isso, crescem as chances de quem já merece ganhar há muito tempo: Lídia Jorge.

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Afonso Borges é jornalista, escritor e gestor cultural