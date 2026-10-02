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LITERATURA

Adélia Prado entra no radar de casas de apostas para o Nobel

Nome da autora mineira aparece entre os candidatos acompanhados por sites britânicos de cotações, como o Ladbrokes, às vésperas do anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura

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Repórter
02/10/2026 19:37 - atualizado em 02/10/2026 19:38

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A poeta Adélia Prado
A poeta Adélia Prado crédito: Bruno Poletti/Folhapress

A poeta mineira Adélia Prado, de 90 anos, entrou no radar de casas de apostas internacionais para o Prêmio Nobel de Literatura de 2026. O nome da autora aparece entre os candidatos acompanhados por sites britânicos de cotações, como a Ladbrokes, às vésperas do anúncio da Academia Sueca.

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O vencedor será conhecido na próxima quinta-feira, 8 de outubro. A presença de Adélia nas listas de casas de apostas, porém, não significa que ela esteja oficialmente indicada ao prêmio. As candidaturas ao Nobel são mantidas em sigilo e a Academia não divulga antecipadamente os nomes avaliados.

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A movimentação nas casas de apostas representa, portanto, um termômetro informal da repercussão internacional dos escritores cogitados ao prêmio máximo da literatura. No caso de Adélia Prado, a cotação reforça a visibilidade e o prestígio alcançados por sua obra fora do Brasil. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (02/10) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Embora as listas não tenham caráter oficial, a inclusão do nome de Adélia amplia a atenção sobre a obra da poeta que recebeu em 2024, pelo conjunto da obra, o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, e o Prêmio Camões, principal distinção da literatura em língua portuguesa.

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Em 2025, após 12 anos sem lançar poesia inédita, Adélia publicou “O jardim das oliveiras”, pela Record, com 105 poemas. A obra está entre as semifinalistas de 2026 na categoria Poesia dos prêmios Jabuti e Oceanos, reforçando a projeção recente da autora de "Bagagem" e outros livros marcantes.

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