Chão da Feira se despede com edição da revista 'Gratuita' dedicada à magia

Depois de 15 anos dedicados à poesia, ao ensaio e à tradução, a editora belo-horizontina Chão da Feira vai encerrar suas atividades. A despedida será em 17 de outubro, com o lançamento da quinta e última edição da revista "Gratuita", dedicada ao tema da magia, no Estúdio Pessoas Físicas, na Savassi. Como nos números anteriores, a revista será distribuída de graça.

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O número reúne textos de mais de 30 autoras e autores, brasileiros e estrangeiros, de épocas e tradições diversas, em poemas, contos, ensaios, cantos rituais e traduções. Entre os brasileiros estão Ana Martins Marques, Edimilson de Almeida Pereira e Micheliny Verunschk. Entre os estrangeiros, a americana Audre Lorde, a Nobel Louise Glück, Mary Oliver, os martinicanos Édouard Glissant e Patrick Chamoiseau, a russa Liudmila Ulitskaia e a argentina Selva Almada. A lista inclui ainda o nigeriano Amos Tutuola, o poeta persa Jalaludin Rumi, a curandeira mexicana María Sabina, a ativista Starhawk e a cantora islandesa Björk.

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"Será a escrita um gesto mágico?"

A pergunta abre o texto de apresentação assinado por Maria Carolina Fenati, que organiza a edição com Fernanda Regaldo. A magia aparece em formas muito variadas ao longo da revista: nas montanhas, na infância, nas janelas, nas memórias, no sexo, nos pássaros. A proposta, segundo as editoras, é que a própria leitura funcione como um gesto de encantamento.

"A magia é tema, e é também um modo de dar forma à edição", escreve Fenati. Cada texto vem acompanhado de uma nota de leitura assinada por outro autor. Estão entre os que escreveram essas notas a escritora mineira Conceição Evaristo e a filósofa belga Vinciane Despret. Em alguns casos, as editoras convidaram os autores das notas a escrever a partir dos textos escolhidos. Em outros, juntaram textos já existentes que dialogavam entre si. O resultado são pares de vozes, línguas e gêneros colocados lado a lado, um influenciando a leitura do outro.

Quatro temas antes da magia

Criada em 2012, a "Gratuita" é a revista de ensaios, poesia e ficção da Chão da Feira, fundada em Belo Horizonte um ano antes. Cada edição foi organizada em torno de um tema: "Cartas para todos e para ninguém" (2012), "Atlas" (2015), "Infância" (2017) e "Animais" (2023). A revista sempre circulou em versões impressa, digital e sonora, e todos os números anteriores podem ser lidos gratuitamente no site da editora. Nesta última edição, alguns textos também foram gravados e estão disponíveis em plataformas de streaming.

O projeto gráfico é de Luísa Rabello. A edição foi realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.



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Lançamento da revista "Gratuita nº 5 – Magia"



17 de outubro de 2026, às 16h

Estúdio Pessoas Físicas – Rua Alagoas, 1.405, Piso 2, Loja 01, Savassi, Belo Horizonte

Entrada gratuita, com distribuição gratuita da revista

Edições anteriores: chaodafeira.com/categoria/gratuita