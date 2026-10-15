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Celebridades e TV

Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações

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Redação Flipar
  • A atriz ressaltou que a comédia teve papel fundamental na recuperação do cinema brasileiro e destacou a tradição do país no gênero. Para ela, o humor vai além do entretenimento, pois ajuda a aliviar as tensões do cotidiano e permite abordar questões delicadas de forma criativa e crítica.
    A atriz ressaltou que a comédia teve papel fundamental na recuperação do cinema brasileiro e destacou a tradição do país no gênero. Para ela, o humor vai além do entretenimento, pois ajuda a aliviar as tensões do cotidiano e permite abordar questões delicadas de forma criativa e crítica. Foto: Reprodução / Instagram
  • A falta de reconhecimento, no entanto, não se restringe ao Brasil. Letícia afirmou que as comédias de diferentes países merecem mais espaço nas principais premiações do cinema. A atriz chegou a comentar que não se lembra de nenhuma comédia indicada ao Oscar nem de atores que tenham concorrido ao prêmio por atuações no gênero, a menos que tenham participado de filmes dramáticos.
    A falta de reconhecimento, no entanto, não se restringe ao Brasil. Letícia afirmou que as comédias de diferentes países merecem mais espaço nas principais premiações do cinema. A atriz chegou a comentar que não se lembra de nenhuma comédia indicada ao Oscar nem de atores que tenham concorrido ao prêmio por atuações no gênero, a menos que tenham participado de filmes dramáticos. Foto: Reprodução
  • Letícia faz parte do elenco de “Um Tio Quase Perfeito 3”, comédia que chegou aos cinemas em 8 de outubro de 2026. A atriz destacou que o terceiro filme combina humor e emoção e mostra o amadurecimento de Tony, personagem interpretado por Marcus Majella.
    Letícia faz parte do elenco de “Um Tio Quase Perfeito 3”, comédia que chegou aos cinemas em 8 de outubro de 2026. A atriz destacou que o terceiro filme combina humor e emoção e mostra o amadurecimento de Tony, personagem interpretado por Marcus Majella. Foto: Divulgação
  • Na trama, Tony enfrenta a síndrome do ninho vazio depois que os sobrinhos se tornam adultos e independentes, o que o leva a buscar um novo propósito para a própria vida. A chegada inesperada de uma bebê abandonada à sua porta torna a situação ainda mais desafiadora e provoca mudanças na dinâmica familiar. No longa, Letícia interpreta Ângela.
    Na trama, Tony enfrenta a síndrome do ninho vazio depois que os sobrinhos se tornam adultos e independentes, o que o leva a buscar um novo propósito para a própria vida. A chegada inesperada de uma bebê abandonada à sua porta torna a situação ainda mais desafiadora e provoca mudanças na dinâmica familiar. No longa, Letícia interpreta Ângela. Foto: Reprodução Youtube
  • O primeiro filme, “Um Tio Quase Perfeito”, estreou em 2017, sob a direção de Pedro Antônio, e marcou a estreia de Marcus Majella como protagonista de um longa-metragem. Na história, Tony é despejado com a mãe e passa a cuidar dos sobrinhos. A sequência, “Um Tio Quase Perfeito 2”, chegou aos cinemas em 2021.
    O primeiro filme, “Um Tio Quase Perfeito”, estreou em 2017, sob a direção de Pedro Antônio, e marcou a estreia de Marcus Majella como protagonista de um longa-metragem. Na história, Tony é despejado com a mãe e passa a cuidar dos sobrinhos. A sequência, “Um Tio Quase Perfeito 2”, chegou aos cinemas em 2021. Foto: Divulgação
  • Nascida em 30 de outubro de 1974, Letícia Isnard foi solista do Ballet Eliana Karin entre 1985 e 1996 e conquistou o primeiro lugar na categoria solo livre sênior do Concurso do Conselho Brasileiro da Dança, em 1992. Ela se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio, em 1998, e concluiu o mestrado em Sociologia, com concentração em Antropologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
    Nascida em 30 de outubro de 1974, Letícia Isnard foi solista do Ballet Eliana Karin entre 1985 e 1996 e conquistou o primeiro lugar na categoria solo livre sênior do Concurso do Conselho Brasileiro da Dança, em 1992. Ela se formou em Ciências Sociais pela PUC-Rio, em 1998, e concluiu o mestrado em Sociologia, com concentração em Antropologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução / Instagram
  • Letícia faz parte do grupo teatral Os Dezequilibrados desde 2001 e se destacou no “Minha Nada Mole Vida”, exibido pela TV Globo em 2006 e 2007. Na emissora, também atuou em novelas como “Beleza Pura”, “Sangue Bom”, “Amor de Mãe” e “Coração Acelerado”, mas ficou especialmente conhecida como Ivana em “Avenida Brasil”, exibida em 2012.
    Letícia faz parte do grupo teatral Os Dezequilibrados desde 2001 e se destacou no “Minha Nada Mole Vida”, exibido pela TV Globo em 2006 e 2007. Na emissora, também atuou em novelas como “Beleza Pura”, “Sangue Bom”, “Amor de Mãe” e “Coração Acelerado”, mas ficou especialmente conhecida como Ivana em “Avenida Brasil”, exibida em 2012. Foto: Reprodução / Instagram
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