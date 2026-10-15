Letícia Isnard critica falta de reconhecimento das comédias nas premiações

A falta de reconhecimento, no entanto, não se restringe ao Brasil. Letícia afirmou que as comédias de diferentes países merecem mais espaço nas principais premiações do cinema. A atriz chegou a comentar que não se lembra de nenhuma comédia indicada ao Oscar nem de atores que tenham concorrido ao prêmio por atuações no gênero, a menos que tenham participado de filmes dramáticos. Foto: Reprodução